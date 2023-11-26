Путинский 'друг' Орбан выдал новое заявление об Украине: 'гудит' вся сеть

Венгерский премьер Виктор Орбан, который попадал в неоднократные скандалы из-за открытого лоббирования интересов Путина на Западе, выдал очередное скандальное заявление об Украине.
В Твиттере (X) его представитель Золтар Ковач опубликовал видео выступления Орбана. В нем премьер Венгрии назвал "стратегическим решением" подписание Минских соглашений и замораживание "конфликта".
Оккупацию Крыма Орбан назвал "крымским кризисом".
"Теперь уже понятно, что Украина не сможет одержать победу над Россией на поле боя. Политических изменений в Москве тоже ждать не приходится... Надо смотреть на реальность", - начал венгерский премьер.
В комментариях к сообщению Золтача десяток пользователей из разных стран мира выразили возмущение словам Орбана, некоторые подчеркивали, что с начала полномасштабного вторжения Украине удалось освободить большую часть оккупированных Россией территорий.
К слову, 18 ноября Орбан снова выступил против начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз и заявил, что официальный Киев сейчас "на расстоянии световых лет" от ЕС.
Известно, что Венгрия планирует блокировать начало переговоров ЕС-Украина. В ЕС Будапешт решили "задабривать" выделением 900 млн евро в обмен на разблокирование помощи Украине.
Позиция Венгрии
Виктор Орбан и его правительство не скрывают своей лояльности к кремлевскому режиму. С начала полномасштабного вторжения Будапешт ограничивался сухими безадресными заявлениями, а вскоре перешел к лоббированию интересов России в Евросоюзе.
В частности, венгерские чиновники неоднократно призывали отменить против РФ санкции или вмешивались в формирование санкционных списков.
Кроме того, правительство Орбана намекало на территориальные претензии к Украине, объясняя это "притеснениями" венгерского нацменьшинства на Закарпатье, и препятствовало принятию Евросоюзом пакетов финансовой помощи Украине. Венгрия выступает против вступления Киева в ЕС и НАТО.
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