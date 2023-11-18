Украина на расстоянии световых лет от Евросоюза: Обран сделал скандальное заявление

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова выступил против начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз

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Орбан продолжает протестовать против вступления Украины в ЕС / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Скандально известный своими пророссийскими взглядами премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова выступил против начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз и заявил, что официальный Киев сейчас "на расстоянии световых лет" от ЕС. Об этом он сказал в рамках выступления на съезде своей партии "Фидес", сообщает портал Magyar Hirlap.

"Серьезная политическая борьба ожидает нас в предстоящие месяцы до европейских выборов. Обсуждение бюджета в Брюсселе, исправление ошибочного обещания начать переговоры, данного Украине, также будет нашей задачей, поскольку Украина сейчас находится на расстоянии световых лет от Евросоюза", – заявил Орбан.

Далее политик снова решил поднять градусы обсуждения темы и заявил, что "иностранцы хотели купить будущее венгерское правительство, а вместе с ним и страну".

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В этом контексте он снова упомянул об Украине и в очередной раз выступил против предоставления оружия ВСУ. По его словам, "если бы это удалось" ("купить" правительство Венгрии – Главред), то венгерское оружие "уже давно было бы в Украине".

"Мы были бы вовлечены в войну с безнадежными и непредсказуемыми последствиями", – подытожил Орбан.

Пропаганда Орбана об Украине

Недавно премьер Венгрии Орбан встретился в Китае с главой Кремля Путиным. В рамках форума Один пояс – один путь он повторил российскую пропаганду против Украины и сказал директору РФ, что Будапешт "пытается спасти двусторонние отношения" с Москвой, поддерживает снятие санкций с РФ и "завершение боевых действий".

Позже Орбан сделал еще одно скандальное заявление в адрес Украины. Он сказал, что помощь Украине, дескать, не в интересах народа Венгрии.

Западный мир подверг критике Орбана за встречу с Путиным. Сам Орбан, в свою очередь, вновь разразился пропагандой и сказал, что "Украина не одержит победу на фронте", после чего его снова раскритиковали.

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