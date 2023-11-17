Венгерский язык на Закарпатье и война с РФ: Орбан разразился порцией пропаганды

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в "наказании закарпатцев", не привел никаких доказательств, а об агрессии России и вовсе "забыл".

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Орбан "не понимает" целей Украины в войне с агрессором Россией / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что ситуация с венгерским языком и образованием в Закарпатской области при Советском Союзе, дескать, была лучше, чем при независимой Украине. Он обвинил Киев в "наказании закарпатцев" со стороны украинского государства, "даже несмотря на войну" и, дескать, "отсутствии международно признанной цели в войне" с агрессором РФ.

Как сообщает RTL.hu, венгерский глава правительства на заседании Венгерской постоянной конференции выдал новую порцию обвинений в адрес Украины.

В частности, рассуждая о положении венгров за рубежом, он заявил, что венгерские меньшинства на Закарпатье, дескать, оказались в самой худшей ситуации.

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"Я не преувеличиваю, когда скажу, что с венгерским языком и образованием ситуация во времена Советского Союза была лучше, чем сейчас при Украинском государстве", - выдумал Орбан.

Более того, он обвинил Украину "наказании закарпатцев", несмотря на войну. Венгрия, мол, будет помогать закарпатским венграм.

Также Орбан "раскритиковал" Киев за якобы отсутствие военной цели в войне против России, в рамках которой Украина отражает агрессию оккупантов.

"Очень сложно помогать стране, ведущей войну без международно признанной военной цели", - сказал Орбан и выдвинул "инициативу", согласно которой для Украины должен быть создан "план Б" по завершению войны.

Пропаганда Орбана об Украине

Недавно премьер Венгрии Орбан встретился в Китае с главой Кремля Путиным. В рамках форума Один пояс – один путь он повторил российскую пропаганду против Украины и сказал директору РФ, что Будапешт "пытается спасти двусторонние отношения" с Москвой, поддерживает снятие санкций с РФ и "завершение боевых действий".

Позже Орбан сделал еще одно скандальное заявление в адрес Украины. Он сказал, что помощь Украине, дескать, не в интересах народа Венгрии.

Западный мир подверг критике Орбана за встречу с Путиным. Сам Орбан, в свою очередь, вновь разразился пропагандой и сказал, что "Украина не одержит победу на фронте", после чего его снова раскритиковали.

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