Венгерский язык на Закарпатье и война с РФ: Орбан разразился порцией пропаганды

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что ситуация с венгерским языком и образованием в Закарпатской области при Советском Союзе, дескать, была лучше, чем при независимой Украине. Он обвинил Киев в "наказании закарпатцев" со стороны украинского государства, "даже несмотря на войну" и, дескать, "отсутствии международно признанной цели в войне" с агрессором РФ.
Как сообщает RTL.hu, венгерский глава правительства на заседании Венгерской постоянной конференции выдал новую порцию обвинений в адрес Украины.
В частности, рассуждая о положении венгров за рубежом, он заявил, что венгерские меньшинства на Закарпатье, дескать, оказались в самой худшей ситуации.
"Я не преувеличиваю, когда скажу, что с венгерским языком и образованием ситуация во времена Советского Союза была лучше, чем сейчас при Украинском государстве", - выдумал Орбан.
Более того, он обвинил Украину "наказании закарпатцев", несмотря на войну. Венгрия, мол, будет помогать закарпатским венграм.
Также Орбан "раскритиковал" Киев за якобы отсутствие военной цели в войне против России, в рамках которой Украина отражает агрессию оккупантов.
"Очень сложно помогать стране, ведущей войну без международно признанной военной цели", - сказал Орбан и выдвинул "инициативу", согласно которой для Украины должен быть создан "план Б" по завершению войны.
Пропаганда Орбана об Украине
Недавно премьер Венгрии Орбан встретился в Китае с главой Кремля Путиным. В рамках форума Один пояс – один путь он повторил российскую пропаганду против Украины и сказал директору РФ, что Будапешт "пытается спасти двусторонние отношения" с Москвой, поддерживает снятие санкций с РФ и "завершение боевых действий".
Позже Орбан сделал еще одно скандальное заявление в адрес Украины. Он сказал, что помощь Украине, дескать, не в интересах народа Венгрии.
Западный мир подверг критике Орбана за встречу с Путиным. Сам Орбан, в свою очередь, вновь разразился пропагандой и сказал, что "Украина не одержит победу на фронте", после чего его снова раскритиковали.
Другие новости:
- "Надеюсь, хотя бы вымыл руки": Кулеба потроллил ручкавшегося с Путиным Орбана
- Подоляк резко разнес Путина: он неадекватен, даже Орбан это увидел
- "Позор!": Орбан сплясал под дудку Путина и выдал скандальное заявление об Украине