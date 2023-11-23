ЕС пошел на уступки Венгрии: дает 900 млн евро в обмен на разблокирование помощи Украине

Ранее ЕС "заморозил" средства для Венгрии из-за коррупции в правительстве Виктора Орбана, но Будапешт решил шантажировать Брюссель.

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Правительство Орбана давит на ЕС / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

В ЕС одобрили выплату 900 млн евро правительству пророссийского премьера Венгрии Виктора Орбана в обмен на гарантии со стороны Будапешта не блокировать помощь Украины, пишет Reuters.

Официальный венгерский представитель в ЕС Тибор Наврачич заявил, что Будапешт потребует выделения всех средств, которые предусмотрены на финансирование правительства Орбана.

Месяц назад СМИ сообщали, что Евросоюз рассматривает возможность предоставления Венгрии помощи, чтобы "заручиться" ее поддержкой Украины.

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Однако недавно чиновники ЕС, участвующие в подготовке саммита лидеров ЕС 14-15 декабря, в комментарии агентству выразили скептицизм, что на Будапешт вообще может что-то повлиять.

Позиция Венгрии в отношении Украины

Брюссель ранее лишил Венгрию участия в постпандемическом экономическом стимулировании стран блока из-за опасений по поводу коррупции правительства Орбана и ущемлений свободы слова.

Венгрия, в свою очередь, заблокировала решение ЕС, одобрение которого ожидается в следующем месяце, о предоставлении Украине экономической поддержки в размере 50 млрд евро до 2027 года и начале переговоров по вступлению Украины в ЕС.

Будапешт также приостановил реализацию плана по предоставлению Украине военной поддержки в размере 20 млрд евро. Более того, Будапешт продолжает препятствовать введению новых санкций против России.

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