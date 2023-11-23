Воевали против Украины: Путин лично помиловал двух зэков-каннибалов

Русский диктатор Владимир Путин за участие в войне против Украины помиловал еще двух убийц − на счету у каждого по 4 убийства и людоедство.

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Путин подписал указ о помиловании двух зэков-каннибалов, которые воевали на Украине / коллаж Главред, фото "76", соцсети, скриншот из видео

Российский диктатор Владимир Путин за участие в войне против Украины личным указом помиловал двух бывших заключенны, которые были осуждены за людоедство ‒ Дениса Горина и Николая Оголобяка. Об этом сообщает Русская служба BBC News.

Сообщается, что уроженец острова Сахалин Горин имел три срока за убийства минимум четырех человек, которые произошли в 2003, в 2010 и 2011 (два из них он совершил вместе с братом Евгением).

Убийство, совершенное в 2010 году, было раскрыто летом 2012 года. По версии следствия, Горин сначала убил человека, а потом срезал с ног трупа мясо − промыл, положил в холодильник и позже съел. В последний раз убийцу приговорили к 22 годам исправительной колонии особого режима.

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В октябре 2023 года на страницах Горина в соцсети "Одноклассники" появилось новое фото – на котором он был облачен в военную форму (по всей видимости, он стал наемником в какой-то из частных русских военных компаний).

Как говорит сосед Дениса Горина Дмитрий, тот сейчас вернулся на Сахалин и лечится в госпиталь.

"Сейчас он в Южно-Сахалинске, в госпитале, средней тяжести ранение. Считай, на свободе, помилован, полсрока как с куста. Но, думаю, ненадолго он на свободе. Родные его жертв все помнят", ‒ сказал он.

Также росСМИ пишут, что за участие в войне в Украине помиловали 33-летнего Николая Оголобяка, который в 2010 году был приговорен к 20 годам колонии за ритуальные убийства четырех подростков и людоедство.

Мобилизация заключенных в РФ

Как говорилось в материале американского издания "The Washington Post". По данным государственной статистики и правозащитников, Россия освободила до 100 000 заключенных и отправила их воевать в Украину - это гораздо больше, чем было известно ранее.

Журналисты отмечают, что резкое сокращение количества заключенных свидетельствует о том, что Министерство обороны продолжает агрессивно вербовать осужденных преступников даже после блокировки доступа к заключенным группы наемников "Вагнера", которая стала пионером кампании по обмену помилования на военную службу.

До того представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов отметил, что Россия боится общественных бунтов и поэтому не объявляет открытую массовую мобилизацию (компенсируя ее наймами зэков). Скрытая мобилизация продолжается-Москва призывает на войну десятки тысяч человек в месяц.

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