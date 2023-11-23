УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Воевали против Украины: Путин лично помиловал двух зэков-каннибалов

Дмитрий Видоменко
23 ноября 2023, 16:03
Русский диктатор Владимир Путин за участие в войне против Украины помиловал еще двух убийц − на счету у каждого по 4 убийства и людоедство.
Путин, людоеды
Путин подписал указ о помиловании двух зэков-каннибалов, которые воевали на Украине / коллаж Главред, фото "76", соцсети, скриншот из видео

Российский диктатор Владимир Путин за участие в войне против Украины личным указом помиловал двух бывших заключенны, которые были осуждены за людоедство ‒ Дениса Горина и Николая Оголобяка. Об этом сообщает Русская служба BBC News.

Сообщается, что уроженец острова Сахалин Горин имел три срока за убийства минимум четырех человек, которые произошли в 2003, в 2010 и 2011 (два из них он совершил вместе с братом Евгением).

Убийство, совершенное в 2010 году, было раскрыто летом 2012 года. По версии следствия, Горин сначала убил человека, а потом срезал с ног трупа мясо − промыл, положил в холодильник и позже съел. В последний раз убийцу приговорили к 22 годам исправительной колонии особого режима.

видео дня

В октябре 2023 года на страницах Горина в соцсети "Одноклассники" появилось новое фото – на котором он был облачен в военную форму (по всей видимости, он стал наемником в какой-то из частных русских военных компаний).

456

Как говорит сосед Дениса Горина Дмитрий, тот сейчас вернулся на Сахалин и лечится в госпиталь.

"Сейчас он в Южно-Сахалинске, в госпитале, средней тяжести ранение. Считай, на свободе, помилован, полсрока как с куста. Но, думаю, ненадолго он на свободе. Родные его жертв все помнят", ‒ сказал он.

Также росСМИ пишут, что за участие в войне в Украине помиловали 33-летнего Николая Оголобяка, который в 2010 году был приговорен к 20 годам колонии за ритуальные убийства четырех подростков и людоедство.

456

Мобилизация заключенных в РФ

Как говорилось в материале американского издания "The Washington Post". По данным государственной статистики и правозащитников, Россия освободила до 100 000 заключенных и отправила их воевать в Украину - это гораздо больше, чем было известно ранее.

Журналисты отмечают, что резкое сокращение количества заключенных свидетельствует о том, что Министерство обороны продолжает агрессивно вербовать осужденных преступников даже после блокировки доступа к заключенным группы наемников "Вагнера", которая стала пионером кампании по обмену помилования на военную службу.

До того представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов отметил, что Россия боится общественных бунтов и поэтому не объявляет открытую массовую мобилизацию (компенсируя ее наймами зэков). Скрытая мобилизация продолжается-Москва призывает на войну десятки тысяч человек в месяц.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости России каннибал Владимир Путин
Реклама

Главное за день

ЕС пошел на уступки Венгрии: дает 900 млн евро в обмен на разблокирование помощи Украине

ЕС пошел на уступки Венгрии: дает 900 млн евро в обмен на разблокирование помощи Украине

16:53 Мир
"Самые ожесточенные бои за всю войну": началось новое наступление на Авдеевку - Барабаш

"Самые ожесточенные бои за всю войну": началось новое наступление на Авдеевку - Барабаш

16:31 Украина
В Украине растет дефицит электроэнергии из-за морозов: Укрэнерго сделало важное заявление

В Украине растет дефицит электроэнергии из-за морозов: Укрэнерго сделало важное заявление

15:34 Украина
Все главные новости

Последние новости

17:23

Как часто стирать постельное белье при простуде - эксперт назвал точный ответ

17:19

Лёд тронулся: президент Аргентины предложил Зеленскому провести мирный саммит

17:18

Почему собаки лижут руки: что хотят сказать домашние любимцы

16:53

ЕС пошел на уступки Венгрии: дает 900 млн евро в обмен на разблокирование помощи Украине

16:31

"Самые ожесточенные бои за всю войну": началось новое наступление на Авдеевку - Барабаш

В случае заморозки войны ракетные удары продолжатся, через 2-3 года она вспыхнет снова – ЗагороднийВ случае заморозки войны ракетные удары продолжатся, через 2-3 года она вспыхнет снова – Загородний
16:16

РФ ударила кассетными снарядами по Чернобаевке: есть погибшие и раненые

16:03

Воевали против Украины: Путин лично помиловал двух зэков-каннибалов

15:58

Сбежавший за границу Арестович "проехался" по Украине, похваставшись пейзажами Лондона

15:34

В Украине растет дефицит электроэнергии из-за морозов: Укрэнерго сделало важное заявление

Реклама
15:13

Головоломка для тех, у кого блестящее зрение: надо за 7 секунд найти лягушку

15:10

Топ-политик из Кремля с женой украли и насильно удочерили 10-месячную девочку из Херсона - ВВС

15:09

Скандальный нардеп Николай Тищенко и его жена Алла Барановская разводятся

15:07

Россияне выводят резервы: стали известны успехи ВСУ на левом берегу Днепра

14:55

Поставки нового украинского оружия на фронт ускорятся: преодолена важная преграда

14:48

"Все войска выведут и будет громкое заявление": назван месяц и год завершения войны в Украине - прогнозВидео

14:46

"Это будет в пользу РФ": аналитик назвал ошибку, которой не должна допустить Украина

14:34

Неплях показала синяки и ссадины и рассказала об абьюзивных отношениях

14:25

Газ продолжает дорожать и исчезает с АЗС в Украине: что известно о кризисе топлива

14:22

Палатный: "Украинская команда" передала разведчикам партию ударных дронов

14:19

В Украине галопом скачут цены на продукты: что будет с ними уже скоро

Реклама
14:14

Почему спать с кошкой опасно: врачи предупреждают об угрозе

14:08

"Двигается всей своей военной мощью": у Путина в истерике испугались НАТО

13:41

Очень легкая закуска за 3 минуты: рецепт на Новый год 2024, который восхитит всех

13:38

Безумная путинистка Чичерина "наехала" на оккупантов из-за ликвидации Полины Меньших

13:36

Осадчая показала трогательные фото с сыновьями

13:27

Россияне накапливают технику и усиливают атаки на Харьковскую область: ВСУ держат оборону

13:27

Популярный музыкальный продюсер назвала лучшую певицу УкраиныВидео

13:22

Оккупанты РФ начали третью волну штурма в районе Авдеевки: в ВСУ раскрыли детали

12:56

Украинский певец потерял на войне двух братьев

12:43

Эксперт пояснил, стоит ли украинцам сильно ожидать помощь от СШАВидео

12:37

Головоломка для "избранных": только гении смогут найти леопарда за 7 секунд

12:31

В Нидерландах на парламентских выборах одержала победу антиевропейская партия: какие угрозы Украине

12:30

Из чего делают гигиеническую помаду: удивительные сведения о косметике

12:21

Загородний – о возможных переговорах: РФ "выдвинет" два неприемлемых условияВидео

12:07

Оказались в полном окружении: Сенцов показал правдивые кадры о войнеВидео

11:48

Новости не очень: украинская актриса пожаловалсь на болезнь сына

11:39

"Война зашла в фазу "заморозки": на Западе заговорили о "мирных" переговорах между Украиной и РФ

11:18

"Война перешла в критический период": в разведке предупредили о планах Путина

11:14

Мир наизнанку. Украина - 2 выпуск: Комаров покажет, как устанавливали Герб на Родину-Мать

11:05

"Пошел к Кобзону": умер пропагандист РФ Максудов, попавший под удар на фронте

Реклама
10:53

Вопли Путина о "переговорах" с Украиной – ловушка: в США раскрыли замысел Кремля

10:52

Гороскоп на завтра 24 ноября 2023: Водолею - долги, Раку - скука на работе

10:47

Увеличили плацдарм на левом берегу Херсонщины: в ISW раскрыли, где закрепились ВСУ

10:30

Только гений за 6 секунд найдет лаймовый пирог: сложная оптическая иллюзия для внимательных

10:30

Наступление на Мелитополь: генерал ВСУ сообщил об успехе и раскрыл потери врага

10:05

Война в тупике, но выход есть: историк сказал, что нужно Украине для победы над РФ

10:00

Какой праздник сегодня 23 ноября: день в мировой и украинской истории, церкви

09:53

"Прекратить трагедию": в Офисе президента прокомментировали заявление Путина о мире

09:37

Налетят метели, ветер и ледяной дождь: синоптик назвала дату мощного циклона

09:32

В чем на самом деле заключается российское "решение украинского вопроса"мнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять