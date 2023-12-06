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Байден к Конгрессу: если Путин захватит Украину, он нападет на союзников по НАТО

Яна Ставская
6 декабря 2023, 20:31
Американский лидер рассказал о возможных последствиях для США и мира, если Конгресс откажет Украине в поддержке.
Коллаж Главреда. Фото: скриншот, посольство Украины в США, Голос Америки
Байден выступил перед законодателями США / Коллаж Главреда. Фото: скриншот, посольство Украины в США, Голос Америки

Президент США Джо Байден в своем обращении к Конгрессу 6 декабря призвал американских законодателей отказаться от "мелочной партийной политики" и поддержать финансирование следующих траншей помощи Украине. Иначе, отметил он, Путин захватит Украину и нападет на союзников Америки по НАТО.

В частности, Байден напомнил о военных преступлениях России в Украине, которые шокировали мир.

"Конгресс должен утвердить помощь Украине. Меня шокирует, что мы дошли до этого времени и республиканцы в Конгрессе не желают это утверждать... Нужно привлечь Путина к ответственности", - начал Байден.

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Байден подчеркнул, что "США должны гордиться, что мы помогаем Украине добиться успеха, предоставляем оружие, боеприпасы".

Европейские лидеры вместе с США готовы и дальше поддерживать Украину, добавил американский президент.

Байден подчеркнул, что отсутствие поддержки Украины со стороны США развяжет Путину руки - кремлевский диктатор будет посягать на другие территории стран-членов НАТО.

"Если Путин захватит Украину - он не остановится. Он будет нападать на союзников по НАТО. И мы увидим то, что мы не хотим видеть сейчас - что американские военные воюют с российскими военными", - отметил Байден.

При этом Байден упомянул о защите границ, на которой настаивают республиканцы в ответ на просьбу Белого дома наконец проголосовать за новые поставки вооружения и финпомощи Украине.

"Я поддерживаю реальное решение по защите границ. Я очень четко сказал, что Конгресс должен внести изменения в миграционную систему. Мы знаем, что она не работает, но на стратегические изменения я также готов пойти. Нужно решение для проблемы на границе. Моя команда ведет переговоры с республиканцами в Конгрессе. Они (республиканцы - Главред) готовы нанести удар по Украине", - высказался глава США.

Байден добавил, что он знает о разногласиях внутри американской политики.

"Мелочная партийная политика не должна становиться помехой нашим ценностям, целям государства. Весь мир смотрит, что будут делать США. Если мы не будем поддерживать Украину, что будет делать остальной мир? Что произойдет с Группой семи? Что произойдет с союзниками по НАТО? Это взбодрит Путина", - поинтересовался Байден.

Он призвал Конгресс "сделать все верно, противостоять Путину и защитить свободу".

"Сделаем что-то, чтобы Путин не захватил Украину и не подвинулся дальше", - подчеркнул Байден.

Байден обращается к Конгрессу 6 декабря - смотрите видео:

Байден к Конгрессу: если Путин захватит Украину, он нападет на союзников по НАТО

Поддержка США Украины падает

Обращение Байдена к Конгрессу произошло на фоне многомесячных споров между Республиканской и Демократической партиями США. Республиканцы отказываются поддерживать законопроект с многомиллиардной поддержкой Украины, поскольку не пришли с демократами решения по финансированию миграционной политики США.

Между тем американские чиновники постоянно подчеркивают на брифингах, что средства на военную и финансовую поддержку Украины почти исчерпаны.

Это, по мнению ряда экспертов, может свидетельствовать о том, что поддержка Соединенными Штатами усилий ВСУ в борьбе с российскими оккупантами постепенно будет уменьшаться, что, в свою очередь, грозит Украине поражением перед Россией.

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НАТО новости США Конгресс Владимир Путин военная помощь Джо Байден
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