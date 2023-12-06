РосСМИ: в Луганске подорвали автомобиль с ранее 'воскресшим' топ-боевиком 'ЛНР'

6 декабря в Луганске раздался громкий взрыв в районе стадиона "Авангард". По утверждению пропагандистских пабликов, подорвана машина с "депутатом" "Народного совета "ЛНР" Олегом Поповым.
Информацию, нуждающуюся в подтверждении украинской разведки, распространил паблик россиян Mash на Донбассе. Автомобиль Попова подорвали у местного стадиона.
Пропагандисты уверяют, что Попов жив, но получил ранения. Вместе с тем, источники "РИА Новости" сообщают, что "депутат" ликвидирован.
Подорвали машину Олега Попова - смотрите видео:
Кто такой Олег Попов
Олег Попов - коллаборант, российские паблики называют его "бывшим сотрудником "разведки" группировки "ЛНР".
В сентябре 2022 года россияне распространяли слухи о его ликвидации. Однако Попов позже появился в эфире местного телевидения, заявив, что жив.
"Вы живой?" - спрашивал его тогда путинский пропагандист. На что Попов ответил: "Живой и невредимый".
РосСМИ придумали историю, что на Попова покушалась СБУ. Сам коллаборант рассказывал сказочную историю: мол, проснулся, увидел перед собой мужчину с ножем, выстрелил в него, а дальше "спецслужбы" якобы вели "шпионскую игру с противником".
На сайте Миротворец указано, что Попов воюет против Украины по меньшей мере с 2022 года, участвовал в боях за Попасную. Один из командиров батальона террористов "ЛНР" "Заря". Был среди штурмовавших здание СБУ в Луганске 2014 года.
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