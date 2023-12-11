Зеленский в США встретился с главой Пентагона и топ-генералом: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в США с министром обороны Ллойдом Остином и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном.
"Обсудили вызовы для глобальной безопасности, развитие событий на фронте и дальнейшее украинско-американское сотрудничество в сфере обороны. Я благодарен США за выполнение наших договоренностей, особенно по усилению противовоздушной обороны, а также министру Остину и генералу Брауну за их личное лидерство", - написал на своей странице в Telegram Зеленский.
Визит Владимира Зеленского в США
Напомним, что визит Зеленского в США происходит в критический момент. Нынешний визит президента Украины в Вашингтон будет третьим с момента начала войны на Украине. Последний раз он приезжал в США в сентябре.
Зеленский отправился в США на переговоры с Байденом. В офисе президента сообщили, что станет темой предстоящих переговоров президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена.
Зеленский сделал громкое заявление перед встречей с Байденом. Он считает, что паузу в помощи от Соединенных Штатов Америки, которая вызвана разногласиями в Конгрессе, удастся побороть.
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