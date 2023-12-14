УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Российские десантники попали в ловушку ВСУ: в разведке раскрыли огромные потери россиян

Юлия Закрепа
14 декабря 2023, 13:00
Операция состоялась после присоединения дивизии к Днепровской группировке российских войск и попытки выбить украинский плацдарм возле села Крынки.
Российские десантники попали в ловушку ВСУ: в разведке раскрыли огромные потери россиян
ВСУ атаковали оккупантов на Херсонщине / коллаж: Главред, фото: 115 отдельная бригада Сил территориальной обороны, скриншот: deepstatemap.live

В отчете Министерства обороны Великобритании рассказали, что дивизия российских десантников понесла чрезвычайно большие потери при попытке выбить украинские силы возле села Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области.

"В начале декабря 2023 года новосформированная 104-я гвардейская воздушно-десантная дивизия Воздушно-десантных войск России (ВДВ) с высокой вероятностью понесла чрезвычайно большие потери и не выполнила поставленных задач во время своего боевого дебюта в Херсонской области. Операция состоялась после присоединения дивизии к Днепровской группировке российских войск и попытки выбить украинский плацдарм возле села Крынки на восточном берегу Днепра. По сообщениям, 104 гвардейская воздушно-десантная дивизия плохо поддерживалась авиацией и артиллерией, а многие военнослужащие, скорее всего, были неопытными", - отметили в отчете разведки Британии.

По данным британских аналитиков, после этого инцидента российские "милблогеры" призвали командующего группы войск "Днепр" генерал-полковника Михаила Теплинского подать в отставку.

видео дня

"Это удар по репутации Теплинского как одного из самых способных российских полевых командиров на войне: по своей штатной должности он также является командующим ВДВ", - считают в британской разведке.

Ситуация на левом берегу Херсонщины: что известно

Напомним, что ВСУ продвигаются на Левобережье Херсонщины и захватывают новые позиции. По данным украинского Генштаба, Силы обороны удерживают позиции на восточном берегу Днепра и наносят удары по российским позициям.

Войска РФ потеснили ВСУ на Левобережье Херсонщины. Украинские воины ведут с российскими оккупантами бои в населенном пункте крынки На Херсонщине, считают аналитики американского Института изучения войны.

Россияне на Херсонщине изменили тактику. Оккупанты осуществляют массированную артиллерийскую подготовку и авиаудары. После высадки техника, которая привозит десант, создает дымовые завесы и быстро отступает.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине ВСУ Херсонская область
Реклама

Главное за день

Российские десантники попали в ловушку ВСУ: в разведке раскрыли огромные потери россиян

Российские десантники попали в ловушку ВСУ: в разведке раскрыли огромные потери россиян

13:00 Украина
Орбан уперся в вопросе Украины, в ЕС им "сыты по горло"

Орбан уперся в вопросе Украины, в ЕС им "сыты по горло"

12:27 Политика
Гороскоп на 2024 год от Влада Росса: какие подарки и неприятности принесёт год Дракона

Гороскоп на 2024 год от Влада Росса: какие подарки и неприятности принесёт год Дракона

12:15 Эксклюзивы
Все главные новости

Последние новости

13:00

Российские десантники попали в ловушку ВСУ: в разведке раскрыли огромные потери россиян

12:50

Лилия Ребрик рассказала, где собирается рожать

12:27

Орбан уперся в вопросе Украины, в ЕС им "сыты по горло"

12:24

Лунный календарь 15 декабря 2023: очень сильная энергетика дня может вызвать неприятные последствия

12:18

Как пауки в банке: Киркоров судится с путинисткой Успенской за 12 миллионов

Атаку на Киевстар готовили несколько месяцев, к ней могут быть причастны спецслужбы РФ - КорсунАтаку на Киевстар готовили несколько месяцев, к ней могут быть причастны спецслужбы РФ - Корсун
12:15

Гороскоп на 2024 год от Влада Росса: какие подарки и неприятности принесёт год ДраконаЭксклюзив

12:13

"РФ уничтожила 747 танков и 2,3 тыс. бронемашин": Путин разразился дикой пропагандой

11:57

Хоть ненакрашенная, хоть накрашенная: Ксения Мишина показала себя до и после макияжаВидео

11:54

Путин назвал условие мира и намекнул, какой город в Украине хочет захватить

Реклама
11:30

Партизаны проникли в тыл врага в Москве и "слили" информацию для ВСУ

11:26

"Жутко" оптическая иллюзия: немногие могут понять, что на самом деле происходит

11:22

"Выкарабкиваюсь": Катя Тышкевич показала фото из больницы

11:16

Война против Украины сильно ударила по русской экономике - Financial Times

11:15

Заморозка войны в Украине и нападение РФ на НАТО: Кулеба предупредил об угрозе

10:54

Китайский гороскоп на завтра 15 декабря: Петухам помогут, Драконы - пересмотрите расходы

10:39

ВСУ – о левобережье Херсонщины: враг собрал десятки тысяч бойцов, позиции держим

10:31

В Воздушных силах пояснили, почему стало сложно сбивать вражеские дроны Shahed

10:29

Гороскоп на завтра 15 декабря 2023: Скорпиону - проблемы с родными, Стрельцу - жесткая критика

10:28

Под Москвой гремели взрывы: СМИ выяснили детали новой спецоперации ГУР

10:17

50 грамм достаточно: зачем сыпать соду в кошачий лоток

Реклама
10:11

Импичмент Байдена: в Конгрессе начинают расследование, реальна ли его отставка

09:51

"Отступать некуда, позади морг": путинист Охлобыстин "торганул лицом" на Донбассе

09:48

Леся Никитюк в горячем купальнике показала свою "зузю"

09:39

КНДР передала Путину миллион снарядов: Зеленский заявил о серьезной проблеме

09:38

РФ продвинулась возле Авдеевки и Бахмута: что происходит на восточном фронте - ISW

09:01

Кому поднимут пенсии на 2,6 тысячи грн: кто попадает под повышение

08:58

20 минут и духовка сияет: эксперты назвали лучшее средство от жира и нагара

08:50

Никита Добрынин стал ведущим медиа "ТиКиїв" и запустил новый YouTube-проект "Київ, що тримається"Видео новости компании

08:45

Бросил карьеру, чтобы защищать Украину: погиб фехтовальщик Федор Епифанов

08:34

Третья платежка за газ: в Украине утвердили все нужные документы

08:19

МВД России объявило Буданова в розыск: что известно

08:15

Церковный праздник 15 декабря: какие запреты стоит соблюдать, чтобы не накликать беду

08:10

При каком условии Запад без разговоров даст много денег и оружия Украинемнение

07:27

РФ запустила по югу Украины более 40 дронов: известны подробности ночной атакиФото

06:55

Нужно найти кота в листьях за 10 секунд: необычайная оптическая иллюзия

06:51

РФ атаковала Одесскую область: вспыхнули пожары, пострадали 11 человекФото

06:10

План на 2024: начать реформы и подарить Орбану Свердловскую областьмнение

05:50

Веселая головоломка для самых внимательных: нужно найти яблоко за 11 секунд

05:30

Как увеличить свой доход: сильный ритуал для привлечения денегВидео

04:05

Как убрать плесень с помощью уксуса: женщина раскрыла полезный лайфхак

Реклама
03:40

Блогер спел украиноязычный кавер на раскрученный путинистом Киркоровым хит БилыкВидео

03:10

Вы неправильно украшали елку гирляндой: эксперт по декору поделилась секретом

02:42

Подарки для мужчины на Новый 2024 год: 13 беспроигрышных идей на любой вкус

02:05

54-летняя "мама Уэнздей" Кэтрин Зета-Джонс показала уставшее лицо без макияжа

01:33

Атака на Киевстар: эксперт объяснил, стоит ли бояться абонентам Vodafone и lifecell

01:00

Россия атакует Киев самым опасным оружием: Игнат назвал причину

00:15

Взял за горло и угрожал: на Львовщине мужчина в форме напал на священника

13 декабря, среда
23:03

Еврокомиссия имеет "план Б": еврокомиссар спрогнозировал, получит ли Украина €50 млрд от ЕС

22:48

43-летний Маколей Калкин женился на матери своих детей - СМИ

22:33

Масштабный сбой "Киевстара": в компании допускают работу диверсанта

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять