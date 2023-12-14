Российские десантники попали в ловушку ВСУ: в разведке раскрыли огромные потери россиян

Операция состоялась после присоединения дивизии к Днепровской группировке российских войск и попытки выбить украинский плацдарм возле села Крынки.

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ВСУ атаковали оккупантов на Херсонщине / коллаж: Главред, фото: 115 отдельная бригада Сил территориальной обороны, скриншот: deepstatemap.live

В отчете Министерства обороны Великобритании рассказали, что дивизия российских десантников понесла чрезвычайно большие потери при попытке выбить украинские силы возле села Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области.

"В начале декабря 2023 года новосформированная 104-я гвардейская воздушно-десантная дивизия Воздушно-десантных войск России (ВДВ) с высокой вероятностью понесла чрезвычайно большие потери и не выполнила поставленных задач во время своего боевого дебюта в Херсонской области. Операция состоялась после присоединения дивизии к Днепровской группировке российских войск и попытки выбить украинский плацдарм возле села Крынки на восточном берегу Днепра. По сообщениям, 104 гвардейская воздушно-десантная дивизия плохо поддерживалась авиацией и артиллерией, а многие военнослужащие, скорее всего, были неопытными", - отметили в отчете разведки Британии.

По данным британских аналитиков, после этого инцидента российские "милблогеры" призвали командующего группы войск "Днепр" генерал-полковника Михаила Теплинского подать в отставку.

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"Это удар по репутации Теплинского как одного из самых способных российских полевых командиров на войне: по своей штатной должности он также является командующим ВДВ", - считают в британской разведке.

Ситуация на левом берегу Херсонщины: что известно

Напомним, что ВСУ продвигаются на Левобережье Херсонщины и захватывают новые позиции. По данным украинского Генштаба, Силы обороны удерживают позиции на восточном берегу Днепра и наносят удары по российским позициям.

Войска РФ потеснили ВСУ на Левобережье Херсонщины. Украинские воины ведут с российскими оккупантами бои в населенном пункте крынки На Херсонщине, считают аналитики американского Института изучения войны.

Россияне на Херсонщине изменили тактику. Оккупанты осуществляют массированную артиллерийскую подготовку и авиаудары. После высадки техника, которая привозит десант, создает дымовые завесы и быстро отступает.

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