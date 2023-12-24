У РФ большие потери: ВСУ отразили штурмы и отбросили россиян на Левобережье

В зоне ответственности Сил обороны юга отражены 17 штурмов врага на левом берегу Днепра Херсонской области.
Понеся потери, противник отошел на прежние позиции, говорится в сообщении пресс-центра Сил обороны Юга Украины, опубликованном в Telegram.
Как отмечается, продолжается мощная контрбатарейная борьба, где оккупационным войскам наносится огневое поражение по местам дислокации, позициям и тылам.
"Оккупанты уменьшили применение управляемых авиабомб и активность тактической авиации, продолжают аэроразведку и вместо уничтоженных наблюдательных пунктов разворачивают новые. Давят артиллерийскими обстрелами, применяют реактивные системы залпового огня и используют дроны разного типа по мирному населению правобережья Херсонщины и прибрежных громад в Николаевской области", - добавили в пресс-службе Сил обороны Юга.
Бои на Херсонщине
Ранее сообщалось о том, что ВСУ не могут перебросить бронированную технику. Украинские защитники продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Днепра.
Как ранее сообщалось, войска РФ потеснили ВСУ на Левобережье Херсонщины. Украинские воины ведут с российскими оккупантами бои в населенном пункте Крынки на Херсонщине, считают аналитики американского Института изучения войны.
Напомним, спикер пресс-центра Сил обороны юга Украины рассказала, что оккупанты не прекращают артиллерийских обстрелов по правобережной части Херсонской области. Вооруженные силы Украины отвечают на это, пытаясь оттеснить врага подальше от реки Днепр и тем самым уменьшить удары россиян по мирному населению.
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