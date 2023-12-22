РФ атаковала дронами Николаевщину и Одесчину: что известно о последствиях

В Николаевской области беспилотник попал в инфраструктурный объект, в Одесской области обломки дрона упали на зернохранилище.

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Ночью РФ атаковала Украину дронами / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, t.me/SJTF_Odes

В ночь на 22 декабря российские оккупанты атаковали Украину дронами. В Николаевской области беспилотник попал в инфраструктурный объект, в Одесской области обломки дрона упали на зернохранилище. Вспыхнули пожары. Пострадавших нет.

Как сообщил в Telegram глава Николаевской областной военной госадминистрации Виталий Ким, минувшей ночью в Николаевской области силы ПВО уничтожили 10 вражеских БпЛА Shahed-131/136.

В Николаевском районе в 20:30 21 декабря и ночью 22 декабря враг наносил артиллерийские обстрелы по селам Дмитровка и Солончаки Куцурубской общины. Пострадавших нет.

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Также 21 декабря ориентировочно в 13:51 в результате падения вражеского БПЛА неустановленного типа повреждено хозяйственное помещение в с. Дмитровка Куцурубской общины. Пострадавших нет.

В Вознесенском районе ночью 22 декабря в результате попадания вражеского БпЛА типа Shahed 136/131 произошло возгорание на инфраструктурном объекте. Огонь ликвидирован.

Силы обороны юга Украины сообщили, что в южных регионах уничтожены 17 БпЛА типа Shahed-131/136, выпущенных из оккупированного Крыма: 10 дронов – в Николаевской области, 4 – в Херсонской, 3 – в Одесской области.

В Одесской области враг пытался попасть в припортовую инфраструктуру, но силы противовоздушной обороны сработали эффективно. Однако обломками сбитого БпЛА повреждено зернохранилище, произошло возгорание, которое быстро потушили сотрудники предприятия. Пострадавших не зафиксировано.

Что говорят в Воздушных силах

В ночь на 22 декабря 2023 года российские оккупационные войска атаковали 28 ударными беспилотниками типа "Shahed" из районов Курск, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – Крым. К отражению воздушного нападения привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"В результате боевой работы сбиты 24 "шахеда" в пределах Киевской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Житомирской, Ровенской и Хмельницкой областей", - говорится в сообщении.

Уничтожены 24 ударных дрона / t.me/kpszsu

Как сообщал Главред, в ночь на 22 декабря российские оккупанты атаковали Киев ударными дронами-камикадзе. В нескольких районах столицы обломки упали на жилые дома. Возник пожар. По предварительным данным, пострадали два человека, один человек — госпитализирован.

В ночь на 21 декабря российские оккупационные войска атаковали Украину ударными беспилотниками "Шахед". Силы ПВО уничтожили 34 ударных дрона из 35, запущенных россиянами.

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