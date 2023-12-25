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Украинская ПВО уничтожила 2 российских самолета Су-34 и Су-30 за сутки

Алёна Воронина
25 декабря 2023, 08:44
Бомбардировщик Су-34 был уничтожен в Донецкой области, а истребитель Су-30 – над Черным морем.
Российские самолеты Су-34 и Су-30
Украинская ПВО уничтожила 2 российских самолета Су-34 и Су-30 за сутки/ коллаж: Главред, фото: Википедия

Украинские силы противовоздушной обороны за минувшие сутки, 24 декабря, сбили два самолеты российских оккупантов – бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-30. Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины утром в понедельник, 25 декабря.

"Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 2 истребителя-бомбардировщика Су-34 и Су-30", – говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что ВСУ "нокаутировали" еще один Су-34. При этом подтверждения относительно сбития Су-30 по состоянию на вечер воскресенья еще не было – в Воздушных силах ВСУ отмечали, что проверяют, точно ли была сбита цель.

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Утром в понедельник в Воздушных силах уточнили, что российский Су-30СМ был сбит над акваторией Черного моря.

"Зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил также уничтожены два вражеских самолета: один Су-34 – в Донецкой области (о котором сообщали вечером) и один Су-30СМ – над акваторией Черного моря", – говорится в сообщении Воздушных сил.

ВСУ нанесли мощные удары по врагу

Также в Генштабе Вооруженных сил Украины рассказали, что за минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, складу боеприпасов и зенитно-ракетному комплексу российских оккупантов.

Подразделения ракетных войск поразили 2 артиллерийских средства и пункт управления противника.

"Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", – отметили в Генштабе.

ВСУ уничтожили три российских самолета Су-34

Напомним, ранее ВСУ сбили сразу три российских истребителя Су-34 на юге. Самолеты российских оккупантов были сбиты днем в пятницу, 22 декабря.

После этого в ГУР раскрыли неожиданные детали уничтожения трех Су-34 РФ. В результате уничтожения российских самолетов, также ликвидированы и несколько оккупантов РФ.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что украинские военные долго охотились на эти российские самолеты.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что "сушки" подпустили ближе к позициям ВСУ. По его словам, уничтожить вражеские воздушные борта получилось, когда российские летчики, почувствовав собственную безнаказанность, нагло пытались подлететь близко к украинским позициям. Летчики-оккупанты намеревались нанести удары управляемыми авиабомбами на большую глубину обороны наших войск.

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