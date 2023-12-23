"Сушки" подпустили ближе к позициям ВСУ: новые детали уничтожения самолетов РФ

Летчики-оккупанты на Су-34 намеревались нанести удары управляемыми авиабомбами, рассказал Юрий Игнат.

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Юрий Игнат рассказал об уничтожении трех Су-34 РФ / Коллаж: Главред, Фото: armyinform.com.ua, mil.ru

Спикер Воздушных Сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал о молниеносной операции, во время которой украинским воинам удалось уничтожить три вражеских истребителя-бомбардировщика Су-34.

По его словам, уничтожить вражеские воздушные борта получилось, когда российские летчики, почувствовав собственную безнаказанность, нагло пытались подлететь близко к украинским позициям, подчеркнул он в эфире Армия TV.

Украинский офицер пояснил, что летчики-оккупанты намеревались нанести удары управляемыми авиабомбами на большую глубину обороны наших войск.

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"КАБ массой 500 килограммов могут лететь 20–25 километров от линии боевого столкновения. Если нужно нанести дальше удар, то нужно подлететь поближе", — отмечает спикер Воздушных Сил.

Вместе с тем украинские защитники застали захватчиков врасплох и нанесли упреждающий удар.

"Это произошло молниеносно быстро, как командующий Воздушными Силами любит организовывать. И это уже не в первый раз. И на Брянском направлении, и дважды в Одесской области, когда врага застали, как говорится, неожиданно и уничтожили. И оккупанты это уже в своих пабликах подтверждают", — добавил Игнат.

Кто такой Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Уничтожение Су-34 РФ

Напомним, что ВСУ сбили сразу три российских истребителя Су-34 на юге. Защитникам Украины удалось уничтожить три вражеских истребителя-бомбардировщика Су-34 на южном направлении.

Позднее в ГУР раскрыли неожиданные детали уничтожения трех Су-34 РФ. В результате уничтожения российских самолетов, также ликвидированы и несколько оккупантов РФ.

В то же время появились новые подробности сбития трех российских военных самолетов. Оккупанты считают, что Украина задействовала на передовой ЗРК Patriot.

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