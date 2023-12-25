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Наступают без остановки: оккупанты продвинулись под Авдеевкой

Елизавета Бельмас
25 декабря 2023, 10:19
Аналитики оценили ситуацию на восточном фронте.
Оккупанты продвинулись под Авдеевкой
Оккупанты продвинулись под Авдеевкой / коллаж: Главред, фото: 115 ОБ, УНИАН

Российская армия 24 декабря продвинулась на Донбассе, в частности - под Авдеевкой и Кременной. Об этом сообщили в Институте изучения войны.

По информации аналитиков российские войска за прошедшие сутки продвинулись в районе Авдеевки и продолжили проводить позиционные бои с украинскими силами.

Также о продвижении на восток от Степового (на север от Авдеевки) свидетельствуют геолокационные кадры, которые были опубликованы 24 декабря.

видео дня

Помимо этого, в ISW сообщили, что продвижение вражеской армии также наблюдается в районе Кременной. Геолокационные кадры показывают, что продвижение состоялось на восток от Тернов (на запад от Кременной).

Ситуация на Авдеевском направлении

Напомним, руководитель Авдеевской МВА Виталий Барабаш заявил, что российская оккупационная армия изменила тактику своих действий в Авдеевке Донецкой области. Сейчас ситуация на этом участке фронта сложная.

Также, войска Российской Федерации продолжают наступление на всем фронте и совершили продвижение в селах к северу и к югу от города Авдеевка. По словам эксперта, падение Авдеевки возможно, но это также зависит от решений, которые примет Украина - продолжать сопротивление или отступить.

При этом, очень много в последнее время оккупанты бросают техники и личного состава на Авдеевском направлении. В МВА фиксируют тысячи мертвых врагов. Враг пытается компенсировать неудачи на поле боя обстрелами позиций наших воинов, а также территории громады. За сутки по громаде враг наносил и 46 массированных ударов, отметил глава Авдеевской ГВА.

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