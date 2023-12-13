Войска РФ стремятся взять важный город на Донбассе: в ВСУ раскрыли детали

Российские оккупанты пытаются нарушить логистику Сил обороны Украины, сказал офицер офицер 5-й Отдельной штурмовой бригады Алексей Тарасенко.

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Оккупаты России хотят захватить Часов Яр - боец ВСУ / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, DeepState

Оккупационные войска агрессора России "хотят" захватить город Часов Яр Донецкой области. Таким образом, они намерены создать угрозу для штабов и логистики Сил обороны Украины. Об этом заявил офицер 5-й Отдельной штурмовой бригады Алексей Тарасенко.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что войска РФ хотят захватить Часов Яр, чтобы попытаться нарушить логистику ВСУ.

"Явной оперативной задачей противника является Часов Яр. В частности, как минимум угроза штабам, расположенным во Временном Яру, угроза логистике. На рубеже Ивановского пока удается сдерживать противника", - отметил военный.

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По словам представителя 5-й ОШБр, россияне отправляют на Бахмутское направление плохо снаряженных оккупантов. Их отправляют в штурмы малыми группами.

"Противник имеет успехи в связи с наличием свежих подразделений. Все еще не исчерпан наступательный потенциал на направлении Ивановского, Клищиевки и Андреевки. Но могу сказать, что сейчас уже наблюдаем в полосе 5-й бригады, что качество состава противника упало. Те мощные штурмовые группы, которые были комплектованы отборными подготовленными бойцами, которые были еще три недели назад, явно закончились", - подчеркнул Алексей Тарасенко.

Война России против Украины

Войскам РФ приказали захватить два города Украины до "выборов" Путин, считают аналитики американского Института изучения войны. По их оценке, речь идет об Авдеевке Донецкой и Купянске Харьковской области, которые захватчики атакуют с разной степенью интенсивности.

Россияне готовят новое наступление на Купянск, сказал начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо. Враг хочет выйти на рубежи Синьковки и создать плацдарм для наступления на город.

Россияне атакуют Авдеевку со всех направлений, рассказал глава Авдеевской городской военной администрации (МВА) Виталий Барабаш. Украинские военные не отступают и уничтожают вражеские войска.

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