Войскам РФ приказали захватить два города Украины до "выборов" Путина – ISW

Тема войны России против Украины может быть более существенно вовлечена в президентскую кампанию Владимира Путина, полагают американские аналитики.

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Путин приказал оккупантам захватить Авдеевку и Купянск до своих выборов - ISW / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Минобороны РФ

Кремль, возможно, поручил оккупационным войскам агрессора России захватить Авдеевку Донецкой и Купянск Харьковской области до так называемых выборов президента РФ, которые запланированы на март следующего года. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что Москва, вероятно, поручила своим войскам оккупировать Авдеевку и Купянск к "выборам Путина".

Как полагают аналитики, заявление Путина о его участии в президентском якобы избирательном процессе указывает на то, что кампания действующего главы РФ может быть больше сконцентрирована на войне, чем предполагалось.

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"Объявление Путиным о его кандидатуре на пост президента в военной обстановке указывает на то, что его кампания может сосредоточиться на войне России в Украине больше, чем раньше оценивало ISW", - считают в Институте изучения войны.

Что происходит в районе Авдеевки

Согласно оценкам ISW, 7 и 8 декабря оккупанты продвинулись в направлении Новокалинового, к окрестностям Авдеевского коксохима и промышленной зоны.

В то же время эксперты акцентировали внимание и на заявление Генштаба о том, что войска РФ атаковали восточнее Новобахмутовки, к югу от Тоненького, вблизи Степного, Авдеевки и Первомайского. Однако их действия были безуспешными.

Ранее в ВСУ раскрыли две "задачи" врагу от Путина – офицер 59-й Отдельной мотопехотной бригады ВСУ имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий сказал, что оккупанты любой ценой пытаются взять в кольцо Авдеевку и "планируют" захватить всю территорию Донецкой области. Россияне проводят массированные атаки.

Кроме того, в России угрожают захватить две области, чтобы Украину "не взяли в НАТО". Бывший глава МВД Анатолий Куликов "призвал" оккупантов захватить Одесскую и Николаевскую области с целью "отрезать" страну от Черного моря.

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