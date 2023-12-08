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В России угрожают захватить две области, чтобы Украину "не взяли в НАТО"

Андрей Ганчук
8 декабря 2023, 10:26
Страна-оккупант Россия хочет "отрезать" Украину от моря, чтобы Североатлантический альянс, дескать, не захотел брать страну в свой блок безопасности.
Путин, войска РФ
Россия мечтает о захвате Одесской и Николаевской областей - генерал РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Минобороны РФ

Бывший министр иностранных дел России, генерал Анатолий Куликов заявил, что российским оккупантам, дескать, нужно захватить Николаевскую и Одесскую области, чтобы "отрезать" Украину от Черного моря. В такой ситуации, по его словам, государство, мол, не примут в НАТО.

Как сообщают пропагандисты Царьград, он сказал о том, что перед захватчиками еще "много задач", среди которых "оккупация других регионов" Украины.

Россия "хочет отрезать" Украину от Черного моря

"Нам нужны обязательно Николаевская и Одесская области. Это обязательно для того, чтобы не допустить мотивации Запада взять Украину в НАТО", - размечтался Куликов.

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По его словам, это нужно Москве, чтобы отрезать Украину от Черного моря, и тогда страна, мол, станет "не нужна" НАТО.

"Когда Украина будет отрезана от морских коммуникаций, её не возьмут в НАТО", - помечтал Анатолий Куликов.

Напомним, ранее президент США Джо Байден обратился к Конгрессу и заявил, что если Путин захватит Украину, он нападет на союзников по НАТО. Хозяин Белого дома призвал американских законодателей решить вопрос с финансированием военной поддержки Киева.

"Планы" России по захвату территорий Украины

Войска РФ стремятся захватить три города на Донбассе - Авдеевку, Марьинку и Угледар, а также Купянск Харьковской области, считает бывший начальник Генштаба, генерал армии Украины Виктор Муженко. На других направлениях захватчики будут пытаться выровнять фронт.

"Вот есть на слуху Авдеевка — она должна быть захвачена. Есть Марьинка — она должна быть захвачена. Есть Купянск — он должен быть захвачен. Есть там Угледар — он должен быть захвачен. Есть вклинение в ходе контрнаступления наших войск на Запорожском направлении – оно должно быть, как минимум, выровнено по той исходной линии, с которой все начиналось. Такая же ситуация и на Херсонском направлении", - считает Муженко.

Россия "потребует" 5 регионов, если Украина согласится на переговоры с Москвой, предположил политический эксперт Тарас Загородний. В интервью Главреду он сказал, что речь идет о Херсонской, Запорожской, Донецкой, Николаевской и Одесской областях.

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Одесская область Николаевская область войска России война России и Украины
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