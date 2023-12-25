Стала известна сумма: украинцам придется заплатить по третьей газовой платежке

Для некоторых украинцев в новом году оплата за газ увеличится.

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Украинцам придется заплатить по третьей газовой платежке / коллаж: Главред, фото: УНИАН

С нового года в Украине жители многоэтажных домов будут получать третью платежку за газ. О том, какая сумма там будет обозначена рассказали в редакции OBOZ.UA.

За что придется платить

В редакции сообщили, что газораспределительные сети (то есть облгазы) до 5 января рассчитают стоимость техобслуживания газовых сетей внутри многоэтажных домов. Именно за облуживание и содержание газовой сети дома будет приходить третья платежка.

Сотрудники служб будут проверять систему на плотность, осматривать трубы и смотреть газовые приборы внутри квартир.

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"Уже несколько лет в тарифах на газ нет такой составляющей, как "обслуживание внутридомовых сетей". Никто не проверяет систему на плотность, не осматривает трубы, не ходит по квартирам с просьбой показать свои газовые приборы. С того момента между владельцами квартир и оператором ГРС был спор, Оператор не получал средства на ТО и считал, что не несет никакой ответственности. Мол, владельцам квартир принадлежит и внутридомовая сеть, и они должны решать, кто их будет обслуживать и подписывать договор, - рассказала редакции OBOZ.UA Виктория Погорелова, глава БФ "ПроОСББ".

В обслуживание войдет:

осмотр газопровода

проверка на плотность

испытание под давлением

осмотр газового оборудования

обслуживание запорных устройств.

Сколько придется заплатить

До 5 января 2024 года на сайтах оператора должна появиться информация о стоимости техосблуживания для каждого многоэтажного дома, а также график проведения техосмотров.

Например, если работы в доме на 36 квартир обойдутся в 5600 грн как в "Полтавгазе", то с одной квартиры в месяц сумма выйдет в 25,9 грн.

В целом, предполагается, что стоимость услуги обойдется жителям домов в пределах 25-65 грн в месяц.

Коммунальные услуги в Украине

Напомним, в 2023 году ощутимо для всех возрасли в цене жилищно-коммуналные услуги. В целом их стоимость увеличилась за 12 месяцев на 13%. Об этом сообщили в Госстате.

Однако при этом, вопрос повышения тарифов на самые важные коммунальные услуги в Украине в нынешнем году уже не рассматривается. А очередной рост тарифа на свет может произойти не раньше 2024 года.

Также, абоненты госкомпании "Нафтогаз Украины" могут сэкономить на оплате счетов за "голубое топливо" – и получить от компании скидку в 1%. Об этом рассказали представители компании.

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