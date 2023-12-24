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Как платить за газ меньше: украинцам пояснили, как получить скидку

Дмитрий Видоменко
24 декабря 2023, 08:43
Абоненты "Нафтогаза" могут сэкономить на оплате счета за газ – получив от компании скидку в 1%. При этом снизить можно любую сумму.
Монеты, газ
Для скидки на газ нужно вовремя заплатить за "голубое топливо" – до 15 числа каждого месяца/ коллаж Главред, фото УНИАН

Абоненты госкомпании "Нафтогаз Украины" могут сэкономить на оплате счетов за "голубое топливо" – и получить от компании скидку в 1%. Об этом рассказали представители компании.

При этом снизить можно любую сумму. Для этого нужно вовремя заплатить за голубое топливо – до 15-го числа каждого месяца (с помощью онлайн-сервиса компании).

"Оплачивайте за потребленный газ вовремя. Каждая оплаченная гривня – это стабильное обеспечение голубым топливом украинцев и уплаченные налоги на поддержку экономики нашей страны", – напомнили в "Нафтогазе".

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Сколько нужно платить за газ

В настоящее время клиенты "Нафтогаза" платят за газ 7,96 грн за кубический метр. То есть при условии потребления в 9,9 кубометра (социальная норма на три человека, только плита) за октябрь нужно будет заплатить 78,8 грн.

Со скидкой же такая же сумма составит 78,01 грн ‒ то бишь на 79 копеек меньше. Впрочем, нужно помнить (чем большей буде сумма в платежке – тем большей будет и скидка).

Кроме того, стоит учитывать, что дополнительно с украинцев взимается плата за доставку газа (а она разная в разных областях Украины).

Повышение коммунальных тарифов в Украине

Напомним, ранее в Минэнерго анонсировали повышение тарифов на электричество. С таким заявлением выступил заместитель руководителя ведомства Фарид Сафаров.

По словам чиновника, главная причина повышения тарифов на свет – нехватка денег для восстановления энергосистемы после ударов русских оккупантов и ее подготовке к зимнему периоду 2023/2024 годов.

Кроме того, власти Украины заявили о планах повысить для украинцев тарифы на газ и электроэнергию. Об этом говорится в официальном меморандуме к руководству Международного валютного фонда (МВФ).

"Мы твердо привержены реализации своевременной и амбициозной программы реформ, направленных на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые усугубились войной", - сообщалось в тексте.

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Нафтогаз цены на газ
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