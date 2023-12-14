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Третья платежка за газ: в Украине утвердили все нужные документы

Дмитрий Видоменко
14 декабря 2023, 08:34
В Украине приняты все нормативно-правовые акты для введения третей платежки за газ, сообщают чиновники.
Газ, квитанции
Чиновники внесли изменения насчет третьей платежки за газ в Кодекс газораспределительных систем. / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине приняты все нормативно-правовые акты для введения третей платежки за газ. Финальным принятым документом стал типовой договор на техническое обслуживание, который чиновники НКРЭКУ утвердили 5 декабря 2023 года, пишет портал "ГазПравда".

Кроме того, чиновники внесли соответствующие изменения в Кодекс газораспределительных систем. Согласно внесенным изменениям в документ, операторы газораспределительных систем в месячный срок со дня вступления в силу этого постановления должны обеспечить "приведение действующих договоров на техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения многоквартирного дома в соответствие с Типовым договором".

Кроме того, операторы газораспределительных систем должны проинформировать совладельцев многоквартирного дома о заключении договора по форме типового договора "путем размещения соответствующей информации в счетах на оплату услуг распределения природного газа в месяце, в котором заключен этот договор".

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Повышение коммунальных тарифов в Украине

Напомним, ранее в Минэнерго анонсировали повышение тарифов на электричество. С таким заявлением выступил заместитель руководителя ведомства Фарид Сафаров.

По словам чиновника, главная причина повышения тарифов на свет – нехватка денег для восстановления энергосистемы после ударов русских оккупантов и ее подготовке к зимнему периоду 2023/2024 годов.

Кроме того, власти Украины заявили о планах повысить для украинцев тарифы на газ и электроэнергию. Об этом говорится в официальном меморандуме к руководству Международного валютного фонда (МВФ).

"Мы твердо привержены реализации своевременной и амбициозной программы реформ, направленных на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые усугубились войной", - сообщалось в тексте.

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газ квитанции
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