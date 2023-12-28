Отмена выплат ВПЛ: кому из украинцев не "светит" помощь в 2024 году – эксперт

Часть граждан в 2024 году потеряет право на выплаты, предупредил Александр Хмелевский.

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Эксперт рассказал о выплатах ВПЛ / pixabay, УНИАН

Согласно постановлению Кабмина №332, выплаты внутренне перемещенным лицам могут назначаться на второй шестимесячный период без дополнительного обращения только некоторым категориям граждан, заявил кандидат экономических наук и независимый эксперт Александр Хмелевский.

Однако это касается только тех, кто обратился за выплатами впервые, подчеркнул он в комментарии Главреду.

В 2024 году выплаты будут отменены гражданам, чье материальное состояние позволяет делать крупные покупки и осуществлять инвестиции. Он уточнил, что ранее назначенные выплаты будут выплачиваться до 31 января 2024 года. А с 1 февраля часть людей потеряет право на выплаты. Выплаты будут платить только тем переселенцам, которые впервые обратились за выплатами после 1 августа 2023 года и соответствуют целому ряду критериев:

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среднемесячный совокупный доход на одного получателя не превышает четырех прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность (с 1-го января эта сумма составит 9444 грн);

в составе семьи есть лица трудоспособного возраста, которые ухаживают за детьми в возрасте до 6 лет или тяжелобольными детьми; лица с инвалидностью I или II группы; граждане, которые воспитывают трех и более детей в возрасте до 18 лет; граждане, которые ухаживают за лицами с инвалидностью 1-й группы, или несовершеннолетними детьми с инвалидностью, или лицами с инвалидностью 1-й или 2-й группы вследствие психического расстройства, или лицами, достигшими 80-ти летнего возраста;

физические лица, которые предоставляют социальные услуги и получают компенсацию за их предоставление; студенты, обучающиеся по дневной или дуальной форме в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), специального и высшего образования, место жительства которых не зарегистрировано в общежитии.

в составе семьи есть трудоспособное лицо, которое в течение первых шести месяцев получения ВПЛ поспособствовала своей экономической самостоятельности (трудоустроилась, начала деятельность как ФЛП или получила грант на бизнес, обучение и т.д.) и среднемесячный доход которого не превышает 3-х прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.

Кроме того, потеряют право на выплаты те переселенцы, которые:

находились за границей более 30 календарных дней без уважительных и подтвержденных документами причин;

вернулись к покинутому месту жительства; приобрели квартиру, дом или земельный участок на сумму более 100 тысяч грн;

приобрели новое транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет;

имеют собственное жилье площадью более 13,65 квадратных метра на одного члена семьи на территориях, где не ведутся активные боевые действия или которые не являются оккупированными; приобрели иностранную валюту или банковские металлы на сумму более 100 тысяч грн;

имеют на депозитном счете средства на общую сумму более 100 тысяч грн.

По мнению Хмелевского, нынешняя сумма выплат для ВПЛ является мизерной (3 тысячи грн в месяц на людей с инвалидностями и детей и 2 тысячи грн для других людей) и явно нуждается в увеличении.

Ранее сообщалось, кому из ВПЛ могут автоматически продлить выплаты. Финансовую помощь могут автоматически продлить для части ВПЛ через несколько обстоятельств.

Ранее сообщалось, что пострадавшие от войны украинцы получат по 6,6 тыс. грн. Внутренне перемещенные лица и украинцы, пострадавшие от войны, смогут получить материальную помощь от благотворительного фонда "Право на защиту". Размер пособия составляет 2220 грн на человека в месяц и выплачивается в течение трех месяцев.

Также ранее сообщалось, кого из переселенцев в 2024 году лишат выплат. В Украине, где в начале осени изменили правила обращения внутренне перемещенных лиц за государственной помощью, определенные категории ВПЛ с 2024 года лишат выплат на проживание.

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