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США анонсировали новые пакеты помощи: Белый дом говорит о дефиците БК у ВСУ

Яна Ставская
15 августа 2024, 22:22
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Вашингтон пожаловался на дефицит боеприпасов у Вооруженных сил Украины.
США анонсировали новые пакеты помощи: Белый дом говорит о дефиците БК у ВСУ
США намерены передать Украине больше оружия / Коллаж: Главред, фото: 1 отдельный батальон морской пехоты, скриншот

США в скором времени передадут Украине новые пакеты помощи, сообщил представитель Администрации Байдена Джон Кирби, цитирует The Guardian. Что войдет в следующий транш - не разглашают.

Комментарий Кирби прозвучал после того, как министр обороны Рустам Умеров пообщался со своим американским коллегой Ллойдом Остином.

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По словам Кирби, дефицит боеприпасов лишает ВСУ возможности проводить масштабные наступления минимум в течение полугода.

При этом, добавил Кирби, некоторые запрашиваемые типы снарядов уже не производятся США, а имеющихся объемов недостаточно для среднесрочных целей ВСУ.

Кто такой Джон Кирби

Джон Кирби - контрадмирал Военно-морских сил США, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США с мая 2022 года. Пресссекретарь Пентагона (2021-2022). Официальный представитель Государственного департамента США (2015-2017), пишет Википедия.

Военная помощь Украине - последние новости

Как писал Главред, Белый дом "открыт" к отправке Украине ракет большой дальности до 400 км JASSM. Это дальнобойное оружие предназначено для ударов "воздух-земля" истребителями F-16. Готовность Вашингтона предоставить Киеву эти ракеты напрямую связана с успехами ВСУ в Курской области.

Кроме того, 15 августа генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что Германия до конца года намерена передать Украине десятки единиц военной техники. Речь идет о танках, системах противовоздушной обороны, бронемашинах и других вооружениях.

Последний раз США объявляли помощь Украине 9 августа. Пакет на 125 млн долларов включал средства противовоздушной обороны; многофункциональные РЛС для обнаружения и противодействия артиллерии противника и противотанковое оружие.

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