США заявили о мощном пакете военной помощи Украине: что туда войдет

Ориентировочная стоимость пакета военной помощи для Украины составляет 125 миллионов долларов.

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США объявили о новом пакете помощи / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, US Army

В Министерстве обороны США в пятницу, 9 августа, объявили новый пакет военной помощи для Украины на 125 млн долларов.

"Этот пакет, ориентировочная стоимость которого составляет 125 миллионов долларов, предоставит Украине дополнительные возможности для выполнения ее наиболее насущных потребностей, в том числе: средства противовоздушной обороны; многофункциональные РЛС для обнаружения и противодействия артиллерии противника и противотанковое оружие", - отметили в Пентагоне.

Пакет военной помощи США

В новый пакет вошли:

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ракеты Stinger;

боеприпасы для HIMARS;

артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;

многофункциональные радары;

противотанковые ракеты TOW;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

неназванное количество бронированных машин HMMWV;

боеприпасы к стрелковому оружию;

подрывное оборудование и боеприпасы;

оборудование для защиты критической инфраструктуры;

запчасти и вспомогательное оборудование.

Что такое Пентагон? Пентагон - это здание Министерства обороны США в форме пятиугольника. Расположен в штате Вирджиния вблизи Вашингтона. Также Пентагоном называют само Министерство обороны США. Самое большое офисное здание в мире. В Пентагоне Министерство обороны США принимает важнейшие военные решения, пишет Википедия.

Военная помощь Украине

Напомним, что Франция передаст Украине новый пакет помощи. В новый пакет помощи от Франции, по данным СМИ, войдет более сотни бронемашин, артиллерийские установки Caesar и несколько десятков легких танков. Кроме того, предполагается поставка Украине противотанковых ракет, грузовиков и радаров.

В конце июля США выделили большой пакет помощи. Ведомство опубликовало список вооружения, которое должны передать Украине, а также оборонного заказа на 1,5 миллиарда долларов. Стоит отметить, что оба пакета содержат немалый арсенал оружия.

Страна НАТО анонсировала новый пакет помощи Украине. Военная помощь Украине от Литвы также будет включать зенитные комплексы, транспортное и логистическое оборудование и некоторое старое вооружение.

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