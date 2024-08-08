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Запрет ударов по РФ идет на пользу врагу: чем оборачивается решение США для ВСУ

Анна Косик
8 августа 2024, 05:07
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На сложную ситуацию на фронте негативно влияет и ограничение от западных партнеров по применению ВСУ дальнобойного оружия по территории России.
ВСУ
Противник штурмует позиции ВСУ малыми группами / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВС Украины

В Донецкой области ситуация остается сложной, продолжается ползучее наступление армии страны-агрессора России. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военный аналитик, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

"Без лишней бравады действительно тяжело. Никто не говорит, что вот мы там выбиваем россиян. К сожалению, нет. К сожалению, каждую неделю Украина теряет около 40 квадратных километров территории Украины. Это нужно признать. Это по всем фронтам. В июле 178 квадратных километров территории Украины - мы теряли контроль", говорит он.

По словам аналитика, ползучее наступление россиян работает. Оккупанты продвигаются практически без тяжелой техники, однако активно применяют малые штурмовые отряды. Они пробираются "по серяку" в раннее время, скапливаются и идут на штурм.

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"Если мы откроем карту DeepState (интерактивная карта боевых действий - Главред), то визуально можно посмотреть, если им удастся взять Покровск, то мы посмотрим, как территория Донецкой области делятся пополам. То есть разрезается украинская оборона пополам. И, в принципе, это классика военного искусства - разрезать оборону противника на несколько частей и пытаться добивать каждую часть уже по отдельности. В принципе, я вижу такую логику", - объясняет Ступак.

Не идет на пользу Украине и то, что до сих пор действует запрет на применение западного дальнобойного вооружения по военным объектам агрессора России, в частности от США. Это создает дополнительные ограничения в ресурсах для украинской стороны.

"Мы ограничены в ресурсах, как в людях, так и в технике. Плюс у нас есть, к сожалению, политические ограничения в виде запрета бить западным вооружением по отдельным территориям Российской Федерации, там, где мы видим большое скопление техники. Вот, например, журнал Forbes писал о том, что буквально не так давно Украина просила разрешить ударить по одному из аэродромов, там, где находилось несколько десятков единиц Су-34, которые несут вот эти фугасные авиационные бомбы. Если бы мы получили такое разрешение на удар ATACMS, то мы смогли бы уничтожить часть флота Российской Федерации и смогли бы на каких-то направлениях уменьшить интенсивность продвижения российских войск. К сожалению, такого решения мы не получили", - подытожил аналитик.

Кто такой Иван Ступак

Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Наступление РФ в Донецкой области - последние новости

Напомним, россияне пытаются форсировать микрорайон Канал в городе Часов Яр в Донецкой области. Украинские защитники сдерживают и не дают продвинуться оккупантам.

Накануне сообщалось, что войска страны-агрессора России стремительно захватывают все новые территории Украины, в частности в Донецкой области, воспользовавшись трещинами в украинской обороне, вызванными недостатком сил и ошибками военного руководства.

В ISW сообщили, что армия страны-агрессора России продвинулась к улице Гагарина в Нью-Йорке и к улице Достоевского в Северном, что на востоке от Торецка Донецкой области. Но полный захват Нью-Йорка оккупантами не подтвержден.

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война в Украине ВСУ российские войска ATACMS Иван Ступак
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