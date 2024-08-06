РФ штурмует Часов Яр с флангов: в НГУ о критической ситуации в микрорайоне Канал

Российские оккупанты осуществляют штурмы не только в районе Часового Яра, но и вблизи Клещеевки и Андреевки, рассказал Руслан Музычук.

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Российские войска пытаются прорваться к Часовому Яру / Коллаж: Главред, фото: 37 отдельная бригада морской пехоты

Россияне пытаются форсировать микрорайон Канал в городе Часов Яр в Донецкой области. Украинские защитники сдерживают и не дают продвинуться оккупантам. Об этом заявил представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук в эфире телемарафона.

"Долгое время противник пытается форсировать Канал, именно этот участок фронта, скажем так, чтобы использовать его для дальнейшего продвижения. Потому что этот водный барьер достаточно эффективен для того, чтобы удерживать оборону. И наши гвардейцы, в частности Силы обороны, которые выполняют задачи в районе Часового Яра, делают все возможное для того, чтобы сдерживать продвижение и, в частности, не позволять врагу накапливать свои силы и продвигаться именно на этом участке", - рассказал Музычук.

По его словам, активность оккупантов наблюдается не только в районе Часового Яра, но и южнее - в районе Клещеевки и Андреевки.

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"Видим, что действительно активизация попыток штурмовых действий противника относительно Часового Яра отмечается также и по флангам города. Противник иногда пытается зайти с севера и создать себе предпосылки для достижения тактических успехов. В частности на юго-востоке", - отметил спикер.

Часов Яр Часов Яр - город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской громады. Часов Яр расположен на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях. Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

Бои за Часов Яр - последние новости

Напомним, ранее эксперт Bild Юлиан Рёпке заявил, что оккупанты значительно продвинулись на востоке Украины и пересекли микрорайон "Канал" в Часовом Яру в Донецкой области. Кроме того, армия РФ захватила около 90% Железного.

Также по состоянию на 4 августа 2024 года российские штурмовые отряды пересекли канал Северский Донец - Донбасс в городе Часов Яр Донецкой области и закрепились в микрорайоне Жовтневый, сообщил OSINT-проект DeepState. По их данным, Силы обороны Украины были вынуждены оставить микрорайон Канал на восточном побережье.

Однако в 24-й ОмБр имени Короля Даниила опровергли информацию DeepState о пересечении россиянами Северского Донца в районе Часового Яра. Представитель пресс-службы бригады Андрей Полухин заявил, что пока факта пересечения канала и закрепления врага не было.

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