В Часовом Яру оккупанты прорвались и закрепились на новой позиции - DeepState

Россияне прорвались через канал Северский Донец - Донбасс и закрепились в микрорайоне.

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РФ прорвалась под Часовым Яром / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", скриншот: deepstatе

Аналитики сообщили, что по состоянию на 4 августа 2024 года в пределах города Часов Яр Донецкой области зафиксировано пересечение российскими штурмовыми отрядами канала Северский Донец - Донбасс и их закрепление в микрорайоне Октябрьский.

Украинский негосударственный OSINT-проект DeepState сообщил, что отслеживают ситуацию на фронте.

"Враг продвинулся в Часовом Яру", - информирует проект DeepState. видео дня

Как видно на обновленной интерактивной карте, передовые отряды оккупантов закрепились на улице Мариупольской.

Перед этим Силам обороны Украины пришлось оставить в Часовом Яру микрорайон Канал на восточном побережье упомянутого канала Северский Донец - Донбасс, который проходит через город.

РФ продвигается в Часов Яр / скриншот: deepstatemap

Расположенный на возвышенности Часов Яр имеет стратегическое значение для контроля над соседними городами Торецк, Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск, окружающих его с юга и запада, неоднократно отмечали украинские военные.

Часов Яр Часов Яр - город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской громады. Часов Яр расположен на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях. Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

Наступление России - ситуация на фронте

Напомним, что ВСУ удалось выбить оккупантов из одного микрорайона Часового Яра. ВСУ контратаковали и выбили армию страны-агрессора России из микрорайона "Канал". Юлиан Рьопке отметил, что украинские воины провели удачную операцию и выбили оккупантов из жилого квартала.

Армия РФ пытается прорваться на Харьковщине и привлекает добровольцев из Египта. Российские оккупанты продолжают свои попытки прорвать оборону украинских войск в зоне оперативно тактической группировки "Харьков". В Волчанске активизировалась вражеская воздушная разведка.

РФ запустила новую железную дорогу для обеспечения армии России. Россияне запустили достроенную железную дорогу из Ростова-на-Дону в Мариуполь через Гранитное/Маловодное. Эта ветка является самостоятельной автономной веткой, которая по состоянию на сейчас имеет большую пропускную способность и мощность, чем Крымский мост.

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