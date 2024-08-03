Новое контрнаступление ВСУ: в РФ разработали стратегию, чтобы помешать Украине - ISW

Россия начала наступление на севере Харьковской области в начале мая 2024 года с целью затруднить Украине накопление сил и ресурсов.

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В РФ разработали стратегию, чтобы помешать Украине / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", 38 отдельная бригада морской пехоты

Уже давно ходят слухи о возможном контрнаступлении ВСУ. Но страна-агрессор Россия прилагает максимум усилий, чтобы сорвать планы Украины. Об этом сообщает Институт изучения войны(ISW).

Аналитики отметили, что командующий Объединенных сил и Группы войск "Хортица", бригадный генерал Андрей Гнатов, сообщил о новой стратегии Кремля. Она направлена на препятствование накоплению украинских ресурсов для будущих контрнаступательных операций.

"Гнатов пояснил, что Россия начала наступление на севере Харьковской области в начале мая 2024 года с целью усложнить Украине накопление сил и ресурсов. Гнатов отметил, что российское военное командование пытается заставить Украину направить имеющиеся силы на оборонительные операции в Харьковской области, что мешает формированию новых резервов и затрудняет ротацию войск", - считают аналитики. видео дня

Согласно оценкам Института изучения войны, текущие российские наступательные операции на востоке и северо-востоке Украины направлены на ухудшение способности Украины накапливать живую силу и материальные ресурсы, необходимые для ведения эффективной борьбы.

"Российское командование будет продолжать свои усилия для поддержания текущего темпа наступления, чтобы ограничить возможность Украины захватить инициативу на отдельных участках фронта", - добавили в ISW.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Контрнаступление ВСУ - что известно

Напомним, по мнению экспертов из британского аналитического центра по оборонным вопросам RUSI, Украина не сможет провести новое наступление в ближайшем будущем.

Аналитики Института изучения войны считают, что Украина может попытаться перехватить тактическую инициативу на поле боя, путем проведения ограниченных контратак на отдельных участках фронта.

Политолог Кирилл Сазонов заявил, что Украина должна объединиться на всех уровнях, чтобы провести контрнаступление. Для успешного контрнаступления стране необходимы военные, вооружение и сохранение логистики.

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