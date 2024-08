Новое контрнаступление ВСУ: в РФ разработали стратегию, чтобы помешать Украине - ISW

Уже давно ходят слухи о возможном контрнаступлении ВСУ. Но страна-агрессор Россия прилагает максимум усилий, чтобы сорвать планы Украины. Об этом сообщает Институт изучения войны(ISW).

Аналитики отметили, что командующий Объединенных сил и Группы войск "Хортица", бригадный генерал Андрей Гнатов, сообщил о новой стратегии Кремля. Она направлена на препятствование накоплению украинских ресурсов для будущих контрнаступательных операций.

Согласно оценкам Института изучения войны, текущие российские наступательные операции на востоке и северо-востоке Украины направлены на ухудшение способности Украины накапливать живую силу и материальные ресурсы, необходимые для ведения эффективной борьбы.

"Российское командование будет продолжать свои усилия для поддержания текущего темпа наступления, чтобы ограничить возможность Украины захватить инициативу на отдельных участках фронта", - добавили в ISW.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.