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Когда возможно контрнаступление ВСУ: в ISW сделали прогноз и раскрыли детали

Андрей Ганчук
25 июля 2024, 09:27
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У России проблемы с военной техникой и личным составом, вряд ли Москве удастся решить эти проблемы в обозримом будущем, считают в Институте изучения войны.
ВСУ, войска РФ
ВСУ будут способны перейти к контрнаступательным операциям - ISW / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Минобороны РФ

Оккупационные войска агрессора России начинают сталкиваться с нехваткой вооружений и солдат. В ближайшем будущем противнику вряд ли удастся решить свои проблемы. Проблемы россиян и своевременные поставки вооружений от Запада могут сформировать предпосылки для проведения ВСУ как ограниченных, так и широкомасштабных контрнаступательных операций. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны.

В сводке ISW сделали прогноз, согласно которому Россия как среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе не способна нарастить количество военной техники и численность живой силы для боевых действий.

Также у россиян заканчиваются запасы советского оружия. И пока непонятно, сможет ли военная промышленность нарастить производство, чтобы работать в условиях войны.

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"Дальнейшая экономическая мобилизация, вероятно, будет крайне непопулярной среди россиян, которые в основном апатично относятся к войне, пока она не влияет на их повседневную жизнь, а изменение политики может ослабить внутреннюю поддержку войны", - полагают аналитики.

Также специалисты считают, что у ВСУ могут появиться условия для проведения контрнаступательных операций различного уровня. Но для этого нужны своевременные поставки западных вооружений.

"В ISW продолжают оценивать, что Силы обороны могут бороться за инициативу на поле боя и, в конце концов, создать условия для проведения как ограниченных, так и широкомасштабных контрнаступательных операций при условии своевременной и надлежащей помощи со стороны Запада в области безопасности", - подчеркнули в Институте изучения войны.

Контрнаступление ВСУ – когда оно возможно:

Помощи Запада будет недостаточно для начала контрнаступления ВСУ в 2024 году, считают журналисты The New York Times. Поставки большинства видов вооружений могут занять недели или месяцы.

К тому же на Западе медленно наращивается производство вооружений.

Контрнаступление ВСУ возможно в 2025 году, когда все для этого будет готово, считает военный эксперт Павел Нарожный.

В интервью Главреду он рассказал о том, что операция может быть проведена на юге на Запорожском и Херсонском направлениях, а также в сторону Крыма.

2025-й вполне может быть годом нашего контрнаступления, сказал во время чата на Главреде военный эксперт Олег Жданов. По его словам, Запад демонстрирует готовность поддерживать Украину в длительной перспективе.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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