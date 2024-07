Когда возможно контрнаступление ВСУ: в ISW сделали прогноз и раскрыли детали

Оккупационные войска агрессора России начинают сталкиваться с нехваткой вооружений и солдат. В ближайшем будущем противнику вряд ли удастся решить свои проблемы. Проблемы россиян и своевременные поставки вооружений от Запада могут сформировать предпосылки для проведения ВСУ как ограниченных, так и широкомасштабных контрнаступательных операций. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны.

В сводке ISW сделали прогноз, согласно которому Россия как среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе не способна нарастить количество военной техники и численность живой силы для боевых действий.

Также у россиян заканчиваются запасы советского оружия. И пока непонятно, сможет ли военная промышленность нарастить производство, чтобы работать в условиях войны.

"Дальнейшая экономическая мобилизация, вероятно, будет крайне непопулярной среди россиян, которые в основном апатично относятся к войне, пока она не влияет на их повседневную жизнь, а изменение политики может ослабить внутреннюю поддержку войны", - полагают аналитики.

Также специалисты считают, что у ВСУ могут появиться условия для проведения контрнаступательных операций различного уровня. Но для этого нужны своевременные поставки западных вооружений.

Помощи Запада будет недостаточно для начала контрнаступления ВСУ в 2024 году, считают журналисты The New York Times. Поставки большинства видов вооружений могут занять недели или месяцы.

К тому же на Западе медленно наращивается производство вооружений.

Контрнаступление ВСУ возможно в 2025 году, когда все для этого будет готово, считает военный эксперт Павел Нарожный.

В интервью Главреду он рассказал о том, что операция может быть проведена на юге на Запорожском и Херсонском направлениях, а также в сторону Крыма.

2025-й вполне может быть годом нашего контрнаступления, сказал во время чата на Главреде военный эксперт Олег Жданов. По его словам, Запад демонстрирует готовность поддерживать Украину в длительной перспективе.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.