Союзники Киева могут пойти Путину навстречу: Sky News о худшем сценарии перемирия

Алексей Тесля
13 августа 2025, 17:27
На Западе надеются, что уже в ближайшее время удастся достичь хотя бы краткосрочного перемирия на 15 дней.
Запад может ослабить санкции против России / Коллаж Главред

Важное:

  • Запад может пойти на поэтапное смягчение санкционного давления на РФ
  • Трамп требует увеличения военных расходов от Европы

Государства-союзники Украины могут пойти на поэтапное смягчение санкционного давления на Россию в случае достижения полноценного режима прекращения огня.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники, близкие к руководству Совета ЕС.

При этом собеседники уточняют: любые нарушения договорённостей со стороны России приведут к немедленному восстановлению ограничений.

Стороны надеются, что уже в ближайшее время удастся достичь хотя бы краткосрочного перемирия на 15 дней, которое может стать началом более продолжительной паузы в боевых действиях на территории Украины.

/ Инфографика: Главред

Тем временем итальянские официальные лица сообщили, что будут настаивать на участии европейских стран в переговорах между президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным, которые должны состояться сегодня, 13 августа, по видеосвязи.

"Поскольку Трамп требует увеличения военных расходов от Европы, мы тоже должны быть вовлечены в принятие подобных решений", — отметил один из итальянских дипломатов.

Также подчеркивается, что Италия намерена акцентировать внимание на необходимости чётких военных, экономических и политических гарантий безопасности для Украины.

Санкции против РФ: мнение эксперта

Политолог и директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарёв в интервью Главреду выразил мнение, что президент США Дональд Трамп ранее предпринимал шаги навстречу российскому лидеру Владимиру Путину, однако ожидаемых ответных жестов от Москвы так и не последовало. В связи с этим Трамп, по словам эксперта, постепенно склоняется к ужесточению санкционной политики в отношении России.

Золотарёв отметил, что американский президент не возражает против предложенного сенатором Линдси Грэмом законопроекта о введении пошлин в размере 500%, однако рассматривает его принятие при выполнении определённых условий.

Санкции - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Украина ударила санкциями по теневому флоту России. Под санкции попали компании, которые перевозят нефть по морю, занимаются логистикой и обслуживанием танкерного флота.

Напомним, ранее Дональд Трамп высказался о том, подействуют ли новые санкции на РФ. Россия может избежать санкций. Президент США сказал, что нужно сделать для этого.

Как сообщал Главред, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 28 июля изменил условие ультиматума Кремлю. В частности, он заявил, что если через 10-12 дней Москва не заключит мир с Киевом, экономических партнеров России ожидают вторичные санкции.

Об источнике: Sky News

Sky News — британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях света, где возможен приём канала (в том числе в гостиничных международных сетях). Аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.

