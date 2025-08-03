Украина ударила санкциями по теневому флоту России: Зеленский сделал заявление

Украина применила пакет санкций против капитанов и компаний теневого флота страны-оккупанта России, который перевозит нефть. В списке – 94 физических лица, включая граждан Китая, Индии, Ирана, Мьянмы, Бангладеша, Грузии и Ирана, а также пять компаний.
Новые санкции Украины
Как сообщил в своем Telegram-канале президент Владимир Зеленский, Украина подготовила три пакета санкций, а один из них – ограничения против капитанов российского теневого флота – уже применила.
"Провел также совещание по нашей санкционной политике. Подготовлены 3 санкционных пакета, и первый пакет уже сегодня применен – санкции против капитанов российского теневого флота.видео дня
Будем синхронизировать все эти пакеты с нашими партнерами так, чтобы давление работало в большинстве юрисдикций. Согласовал на следующую неделю синхронизацию санкций партнеров в нашей юрисдикции. Необходимые решения партнеров должны быть подтверждены украинскими санкциями", - сказал глава государства.
Кто попал под санкции
На сайте президента отмечено, что президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, согласно которому вводятся персональные, специальные экономические и другие ограничения в виде санкций.
Санкции введены против 94 физических лиц. В списке оказались граждане Китая, Индии, Ирана, Мьянмы, Бангладеша, Грузии и Ирана.
Также под санкции попали ряд компаний:
- ООО "Арго Танкер Групп";
- ООО "Газпромнефть Шиппинг";
- ООО "СКФ ЭКО";
- ООО "СКФ Приразломное";
- ООО "СКФ ТМ".
Также уполномоченный президента по вопросам санкций Влад Власюк сказал, что пакет "Капитаны теневого флота" предполагает ограничения против 94 капитанов, которые занимались перевозкой российской нефти в обход ценового потолка.
Санкции против 5 компаний – это ограничения в отношении операторов флота.
"Например, гражданин Мьянмы Со Хлаин Вин - капитан танкера JUN MA (под санкциями ЕС, Швейцарии, Великобритании, Канады и Австралии), совершивший более 40 рейсов из российских портов в Китай, Индию и Турцию. Персональные ограничения против таких капитанов сделают участие в санкционных схемах токсичным и закроют им доступ к цивилизованному миру", - цитирует его Суспільне.
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Как сообщал Главред, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 28 июля изменил условие ультиматума Кремлю. В частности, он заявил, что если через 10-12 дней Москва не заключит мир с Киевом, экономических партнеров России ожидают вторичные санкции.
20 июля Зеленский ввел санкции против Наталии Королевской, Геннадия Балашова, Андрея Серебрянского, Юлии Латыниной и Татьяны Аксененко. Причина, как заявили в Офисе президента – участие лиц в информационных операциях, которые направлены на подрыв обороноспособности Украины, продвижение антиукраинских нарративов и легитимизация вооруженной агрессии РФ.
Евросоюз принял 18-й пакет санкций против России. В список попали 55 новых фигурантов: 14 физических и 41 юридическое лицо. Потолок цен на российскую нефть снижен до 47,6 долл. за баррель. Заблокированы еще 105 судов так называемого теневого флота. С 1 января 2026 года запрещается импорт в ЕС нефтепродуктов, произведенных из нефти РФ в третьих странах (кроме США, Канады, Британии, Швейцарии и Норвегии).
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