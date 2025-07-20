Зеленский ударил новыми санкциями: в списке – громкие фамилии, детали

Решение принято на основании по предложению СБУ - фигурантам санкций запрещено вести экономическую деятельности, их активы заблокированы.

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Зеленский ввел санкции против Латыниной, которая допускает антиукраинские заявления / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот YouTube

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Зеленский ввел санкции против Королевской, Латыниной и Балашова

Их активы на территории Украины блокируются

Санкции введены по обвинению в антиукраинской деятельности и легитимизации военной агрессии РФ

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции против Наталии Королевской, Геннадия Балашова, Андрея Серебрянского, Юлии Латыниной и Татьяны Аксененко. Причина – участие лиц в информационных кампаниях, направленных на подрыв обороноспособности Украины, продвижение антиукраинских нарративов и легитимизация вооруженной агрессии России.

Как указано на сайте главы государства, Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 июля 2025 года "О применении персональных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

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Государство запустило санкции против 5 физических лиц: троих граждан Украины и двух граждан России.

Кто попал под санкции

Татьяна Аксененко – гражданка России, одна из администраторов пропагандистского канала в Telegram "Архангел Спецназа"

Геннадий Балашов – народный депутат III созыва, руководитель партии 5.10

Наталья Королевская – народный депутат Украины V, VI, VIII, IX созывов, министр социальной политики времен Януковича. До войны была депутатом от пророссийской ОПЗЖ кума Путина Медведчука. Сложила мандат в начале 2023 года. В розыске по подозрению в недостоверном декларировании.

Юлия Латынина – российский блогер, так называемый либерал и оппозиционер. Известна своими антиукраинскими и пропагандистскими заявлениями.

Андрей Серебрянский – блогер Андрей Луганский.

Что предусматривают санкции

Активы лиц, которые попали под ограничения, блокируются. Они не смогут вести экономическую, сказал глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

"Санкции предусматривают блокирование активов, запрет пользования имуществом, ограничения на экономическую деятельность и другие меры, которые делают невозможным дальнейшее влияние этих лиц на украинское информационное и экономическое пространство", - подчеркнул чиновник.

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Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп поставил России ультиматум: либо мир через 50 дней, либо жесткие санкции. Также Штаты и Европа договорились о восстановлении американской помощи Украине.

Послы стран Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций в отношении РФ. Ожидаются ограничения против российской энергетики, финансового сектора, а также установление потолка цены на нефть на уровне 47,6 долл. США. Кроме того, санкции будут включать и ограничения против стран, которые обеспечивают обходные механизмы для РФ.

У Путина в ответ на новые санкции разразились оскорблениями в адрес Европы: замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступил с неприемлемой лексикой и "пригрозил", мол, уничтожить Украину.

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Что известно о СНБО? Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО или СНБОУ) - координационный орган по вопросам национальной безопасности и обороны при Президенте Украины. В соответствии со статьей 107 Конституции Украины СНБОУ координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны. Решение СНБОУ вводятся в действие указами Президента Украины. Компетенция и функции СНБОУ определяются законом, пишет Википедия.

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