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Медведева "накрыло" от санкций Европы: разразился угрозой разгрома Украины

Андрей Ганчук
18 июля 2025, 17:13
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Медведев призвал к изоляции России от Запада.
Медведев, Украина, ЕС
Медведев "поверил" в экономику России и угрожает Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Кратко:

  • Медведев оскорбил Евросоюз из-за санкций против РФ
  • Медведев разразился угрозой, мол, уничтожить Украину
  • Медведев призвал изолироваться от Европы

Заместитель председателя Совбеза страны-агрессора России Дмитрий Медведев "гневно" отреагировал на согласование послами Евросоюза нового пакета санкций против Москвы. Медведев "пригрозил", дескать, уничтожить Украину, разразился оскорблениями в адрес Европы и призвал к изоляции РФ. В ответ на это заявление в СНБО предупредили, что России грозит сценарий, включающий распад страны.

В своем Telegram-канале так называемый чиновник сказал, что "разгром бандеровского режима будет продолжаться" и выступил с оскорблениями в адрес ЕС.

видео дня

Комментируя санкции, он призвал оккупантов к более сильным ударам по Украине.

"Наша экономика, конечно, выстоит, а разгром бандеровского режима будет продолжаться. Удары по объектам так называемой Украины, включая Киев, будут наноситься с возрастающей силой", - нафантазировал Медведев.

Также он призвал Россию изолироваться от Евросоюза и, мол, наиболее одиозных стран, которыми он "считает" государства Балтии, Польшу, Великобританию, Германию и Францию.

"Ненависть – важнейшее оружие, позволяющее наиболее эффективно двигаться к своей противоположности – любви. Конечно, в отношении тех, кто её достоин", - "пофилософствовал" Дмитрий Медведев.

санкции
Кратко о санкциях против России / Инфографика: Главред

Реакция Украины

Похоже, альтернативы "иранскому сценарию" (санкции, давление и международная изоляция после Исламской революции, - ред.) для России, включая и сепаратизм, не существует, полагает руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

"Медведев угрожает новыми ударами по гражданским объектам Украины. Вообще, альтернативы "иранскому сценарию" с последующим добровольным отделением от России определенных регионов с тюркским сообществом, похоже, для рф не существует", - добавил украинский чиновник.

Санкции против России – новости по теме:

Как сообщал Главред, в пятницу, 18 июля, послы стран Евросоюза согласовали новый, 18-й пакет санкций против России. Пакет включает ограничения против российской энергетики, финансового сектора и устанавливает потолок цены на нефть на уровне 47,6 долл. США. Он включает и ограничения для юридических лиц третьих стран, которые помогают Москве обходить санкции.

Европа приняла нужное решение – сказал президент Владимир Зеленский о согласовании новых санкций против РФ.

"Также Евросоюз вводит более строгое ограничение цены на российскую нефть - около 46 долларов за баррель. В координации с другими партнерами в мире будем работать, чтобы прайскеп действительно обрезал российские доходы. Это возможно. Уже знаем, как давить", - подчеркнул глава украинского государства.

Ранее Трамп поставил России ультиматум: либо мир через 50 дней, либо новые жесткие санкции, которые также коснутся и покупателей российских газа и нефти – Китая, Индии, Бразилии и других государств.

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О персоне: Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев – президент России 2008-2012 годов, с 2020 года – заместитель председателя Совета Безопасности РФ, пишет Википедия.

Фигурант базы данных центра "Миротворец" как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности Украины и международному правопорядку. Под санкционными списками Евросоюза, США, Канады, Новой Зеландии и Японии.

С октября 2022 находится в розыске СБУ по обвинениям в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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