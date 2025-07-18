Строгие ограничения и давление: Зеленский раскрыл детали новых санкций против РФ

Президент отметил, что санкции продолжают давление на российский танкерный флот.

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Новые санкции против России / коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Главное из заявления Зеленского:

18-й пакет санкций продолжает давление на Россию

Евросоюз вводит более строгое ограничение цены на российскую нефть

Вся инфраструктура российской войны должна быть заблокирована

Евросоюз утвердил 18-й пакет санкций против страны-агрессора России. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто активно работал и помогал с ним. Об этом он написал в Telegram.

Он заявил, что особенно хочет отметить госпожу Президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и каждого лидера стран Евросоюза за консолидацию и общую принципиальную позицию.

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"Спасибо господину Президенту Евросовета Антониу Коште. Спасибо Дании за действительно сильное начало председательства в ЕС. Это нужное решение, и нужно именно сейчас как реагирование на то, что Россия сделала более жестокими удары по нашим городам и селам", - говорится в сообщении.

По его словам, 18-й пакет санкций продолжает давление на российский танкерный флот, и не только на сами суда, но и на капитанов теневого флота и компании, которые помогают функционировать такому финансированию убийств за счет нефти.

"Также Евросоюз вводит более строгое ограничение цены на российскую нефть - около 46 долларов за баррель. В координации с другими партнерами в мире будем работать, чтобы прайскеп действительно обрезал российские доходы. Это возможно. Уже знаем, как давить", - подчеркнул Зеленский.

Он также отдельно отметил решение Евросоюза о запрете любых транзакций, связанных с газопроводами системы "Северный поток", строительство которых было частью подготовки Путина к полномасштабной войне.

"Вся инфраструктура российской войны должна быть заблокирована. Оперативно готовим синхронизацию европейских санкций в Украине и также готовим новые решения о санкциях - как на уровне партнеров, так и в украинской юрисдикции", - подытожил президент Украины.

Влияние санкций на РФ / Инфографика: Главред

Санкции против России - что известно

Как сообщал Главред, главный дипломат Евросоюза Кая Каллас 18 июля заявила, что Евросоюз одобрил один из самых жестких на сегодняшний день пакетов санкций против страны-агрессора России. В 18-й пакет санкционных мер вошли более сотни судов "теневого флота", снижение ценового потолка на российскую нефть и меры против банков и компаний за пределами РФ.

Издание Politico писало, что президент США Дональд Трамп выразил готовность поддержать двухпартийный законопроект о санкциях против России, однако выдвинул собственное условие.

В то же время, первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что Россия использовала переговоры в Стамбуле как инструмент затягивания санкционного давления со стороны США. По его словам, эта тактика работает, ведь новые ограничения вводятся медленно.

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Что такое санкции? Санкции - карательная мера правового воздействия/регулирования, мера принуждения в отношении государства, нарушившего международные нормы, договоры, обязательства; специальные экономические и другие ограничительные меры, применяемые против физических или юридических лиц по законодательству определенного государства, пишет Википедия.

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