Трамп готов ударить санкциями по РФ: в Politico узнали главное условие

Важно:
- Трамп выразил готовность поддержать двупартийный законопроект о санкциях
- Команда Трампа требует исключительных полномочий
Президент США Дональд Трамп выразил готовность поддержать двупартийный законопроект о санкциях против России, однако выдвинул собственное условие.
Согласно законопроекту, планируется ввести серьёзные экономические меры в отношении РФ, включая 500-процентные пошлины на товары для стран, продолжающих закупать российские энергоносители — такие как нефть, газ, уран и прочее сырьё, сообщает Politico.
Документ предусматривает возможность для президента отсрочить введение пошлин на срок до 180 дней, если он сочтёт это необходимым.
Тем не менее, команда Трампа требует, чтобы в будущем именно президент обладал исключительными полномочиями в вопросе введения или отмены этих санкций, без участия Конгресса.
На сегодняшний день проект закона позволяет Конгрессу вмешиваться в решения главы государства путём принятия совместной резолюции, которая может заблокировать снятие или смягчение санкций.
Как пояснил представитель Белого дома, такая норма создаёт риск чрезмерного контроля со стороны Конгресса и ограничивает возможности президента действовать гибко в международной политике.
Санкции против РФ - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что Трамп может ввести новые санкции против РФ. Ограничения, вероятно, не будут включать новые банковские санкции.
Напомним, ранее сообщалось о том, что контакты Европы и США по санкциям против РФ полностью провалились. Переговоры со США о совместной борьбе с уклонением Москвы от санкций провалились.
Как писал Главред, Трамп не исключает возможность введения новых тарифов против страны-агрессора России как средство давления для достижения мира.
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Об источнике: Politico
Politico (изначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.
Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.
Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.
Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.
Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Данный проект – совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.
Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из наиболее влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.
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