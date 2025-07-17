Начнется 'социальный взрыв', у РФ мало времени - что может заставить Путина сдаться

Президент Зеленский объяснил, как жесткие санкции со стороны стран Запада могут вызвать социальный взрыв в РФ и заставить Кремль остановить войну.

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Что реально может заставить Путина сдаться / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Чем грозит Украине ультиматум Трампа о 50 днях, который президент США дал России

Что может заставить Путина сдаться и закончить войну

Какая "мегасделка" готовится между Украиной и США

Президент Украины Владимир Зеленский 17 июля 2025 года дал интервью американскому изданию The New York Post, в котором очертил охарактеризовал позицию президента США Дональда Трампа, направленную на достижение справедливого мира в войне России против Украины.

Главред собрал основные заявления президента Украины Владимира Зеленского.

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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The New York Post подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин не настроен на компромиссы для завершения развязанной им жестокой войны. В то же время, по словам Зеленского, президент США Дональд Трамп имеет достаточно рычагов, чтобы заставить Путина уступить - в частности путем усиления санкций, которые могут вызвать "социальный взрыв" в РФ.

"Он (российский диктатор и военный преступник Путин - ред.) должен это почувствовать", - сказал Зеленский.

Чем грозит Украине ультиматум Трампа о 50 днях

Зеленский поблагодарил Трампа за поддержку санкционной политики, упомянув его заявление о намерении ввести 100% пошлины против стран, покупающих российскую нефть, если Кремль не согласится на мир. Однако президент Украины предостерег, что озвученный срок в 50 дней это еще почти два месяца новых жертв и разрушений.

"Пятьдесят дней для нас - это просто каждый день страшный", - сказал Зеленский.

По мнению Зеленского, ключ к прекращению войны это создать для Путина такие условия, при которых он сам захочет ее завершить.

"Путин не хочет завершения... поэтому он просто не готов к компромиссу. Если Украина должна сделать это самостоятельно, нам придется пройти очень долгий путь с большим количеством смертей, чтобы убедить его, что это важно [закончить конфликт - ред.], потому что это не просто слова - нужны серьезные рычаги влияния", - сказал Зеленский.

Новая тактика российских ударов

Зеленский отметил, что Трамп фактически дал Путину еще 50 дней на продолжение войны, в то время как российская военная машина становится все более жестокой, целенаправленно атакуя мирное население, в том числе младенцев, взрывными дронами, которые запускают по Украине в беспрецедентных масштабах.

Президент Украины подчеркнул, что российские военные часто умышленно бьют по спасателям, которые прибывают после первой атаки. Такие "повторные удары" стали привычным явлением - оккупанты целенаправленно выпускают еще больше дронов, чтобы уничтожить тех, кто спешит на помощь пострадавшим.

Откуда и чем РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

"Они поражают гражданскую инфраструктуру, дом, и они знают, что едет скорая помощь", - сказал президент.

По словам Зеленского, после первого удара россияне делают паузу. Приезжают машины, врачи, медики, скорая, спасатели, и именно в этот момент, когда они пытаются спасать жизни, враг наносит новый удар

"Они знают детали, когда люди прибудут, после какой паузы они смогут прибыть... Они охотятся на пожарных, когда те тушат пожар", - резюмировал глава государства.

К чему привели мирные переговоры Путина и Трампа

Зеленский отметил, что промедление лишь дает Путину дополнительное время для продолжения его кровавых действий, после того, как тот уже "играл с Трампом" в течение месяцев безрезультатных мирных переговоров с Москвой.

"Путин потерял время президента Трампа. Я очень хотел бы, чтобы Соединенные Штаты, Конгресс и президент оказывали давление на эту ситуацию с помощью санкций, и чем быстрее это будет сделано, тем лучше", - сказал он.

Он напомнил, что Трамп неоднократно выражал возмущение тем, что Путин его "обманул" - имитируя готовность к переговорам, одновременно начав полномасштабное вторжение в Украину.

Санкции против России / Инфографика: Главред

Зеленский подчеркнул, что понимает разочарование Трампа, ведь тот искренне верил в готовность России прекратить войну, хотя на самом деле Кремль и не имел такого намерения.

В интервью The New York Post Зеленский также выразил надежду, что Конгресс США введет новые санкции против России, и отметил, что Трамп явно расстроен равнодушием Москвы к человеческим жизням - даже собственных граждан.

"Честно говоря, Путин просто врал ему, что хочет закончить войну, а Зеленский не был готов - и тогда президент Трамп увидел, что все было с точностью до наоборот. Сегодня президент Трамп разочарован, что все это оказалось ложью, что Путин просто играл с ним", - сказал он.

О санкциях против России

В интервью The Post Зеленский объяснил, почему санкции против России могут иметь реальный эффект. По его словам, Трамп, вероятно, считал, что россияне хотят прекратить войну из-за сочувствия к погибшим, но оказался разочарованным, ведь стало очевидно, что человеческая жизнь для власти в Кремле не имеет большой ценности.

"Трамп относится к смерти людей серьезнее, чем Путин. Это болит ему больше - он об этом говорит - чем Путину, который совсем не жалеет о своих людях, а они являются его гражданами", - сказал он.

Какое влияние имеют санкции на Россию / Инфографика - Главред

Президент Украины подчеркнул, что экономические санкции это "гуманитарный" инструмент давления, ведь они не предусматривают применение силы со стороны США, однако способны заставить Путина остановить агрессию.

Возможен ли социальный взрыв в России

Зеленский отметил, что санкции могут ударить по карманам обычных россиян, что в свою очередь способно существенно снизить уровень поддержки Путина и спровоцировать общественное недовольство среди угнетенного населения.

Хотя многие россияне, в том числе и пленные, с которыми общались журналисты The Post, не понимают смысла войны и внутренне ее не поддерживают, они не решаются выражать свою позицию, потому что не живут в свободном обществе, пояснил Зеленский.

Однако ситуация может измениться, если эти люди начнут чувствовать реальные последствия.

"Они боятся, что у них заберут деньги или бросят в тюрьму [если они сейчас выскажутся, - ред.]. Но когда людей ... увольняют с работы из-за сокращения, потому что работодатель не может этого выдержать, и все сокращается из-за экономики - тогда всегда происходит социальный взрыв", - сказал он.

По словам Зеленского, Трамп способен прекратить войну, усилив санкции, ведь если бы Путин потерял народную поддержку, он мог бы потерять и мотивацию к продолжению агрессии.

Зеленский о сходстве с Трампом

Президент Украины считает, что между ним и Дональдом Трампом больше общего, чем может показаться на первый взгляд.

"Прежде всего, мы являемся выбором нашего народа... и мы, безусловно, разделяем те же ценности, что и наш народ", - сказал Зеленский о сходстве между собой и Трампом во время встречи в Киеве.

Владимир Зеленский / Фото: Офис президента

По его мнению, обоих объединяет стремление отстаивать такие ценности, как свобода, семья и родина. Отвечая на вопрос о возможных сходствах с Трампом, Зеленский с улыбкой отметил, что считает себя энергичным и динамичным человеком - и в этом также видит сходство с американским лидером.

"Я думаю, что нужно быть как можно более энергичным. Нужно поддерживать свою энергию. Никогда нельзя сдаваться, нужно побеждать. Я думаю, что это вещи и сигналы, которые понимает президент Трамп. Я такой человек, и [после вторжения России, - ред.] стало совершенно ясно, что мы никуда не уйдем, никто не уйдет, мы будем бороться и будем стоять до конца", - заявил он.

О "Мега-соглашении" между Украиной и США

Президент Владимир Зеленский сообщил, что между США и Украиной рассматривается стратегическая договоренность, по которой Вашингтон может получить современные украинские беспилотники, проверенные в условиях реальных боевых действий, в обмен на поставки американского оружия Киеву.

По его словам, это потенциальное соглашение предусматривает взаимную поддержку в области авиационных технологий. Украина готова поделиться своим опытом ведения современной войны против России, а США, в свою очередь, могут пополнить свой арсенал передовыми дронами, способными преодолевать российскую ПВО и поражать цели на большом расстоянии.

"Американский народ нуждается в этой технологии, и вы должны иметь ее в своем арсенале. Я думаю, что это действительно мегасделка, выигрыш для всех, как говорится. Мы готовы поделиться этим опытом с Америкой и другими европейскими партнерами", - сказал он, добавив, что также ведутся переговоры с Данией, Норвегией и Германией.

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