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Втрое дороже, чем раньше: в Украине стремительно выросла цена на популярный фрукт

Алёна Воронина
17 июля 2025, 15:03
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Стало известно, когда именно может снизиться цена на фрукты, которые любят многие украинцы.
фрукты, деньги
В Украине стремительно выросла цена на популярный фрукт/коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какой фрукт в Украине подорожал за год почти втрое
  • Когда цена на эти фрукты начнет падать

В Украине на этой неделе стартовал сезон яблок нового урожая. В этом году садоводы начали собирать урожай ранних сортов яблок фактически в те же сроки, что и в прошлом сезоне.

Однако цена на яблоки нового урожая по состоянию на сейчас почти втрое дороже, чем была в это же время прошлого года. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

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Отмечается, что на сегодня закупочные цены на яблоки нового урожая формируются в пределах 60-70 грн/кг/кг ($1,43-1,67/кг). Такая цена в среднем в 2,9 раза больше, чем в начале прошлого сезона.

Ключевые игроки рынка говорят, что начало сезона поставок местного яблока сразу же негативно повлияло на продажи импортных фруктов, но при этом украинские трейдеры не спешат снижать цены на свою продукцию.

"Свое решение они аргументируют тем, что основное предложение на украинском рынке яблок сейчас по-прежнему составляет импортная продукция. При этом спрос на них удерживается на низком уровне, поскольку покупатели чаще всего отдают предпочтение сезонным фруктам и ягодам", - говорится в сообщении.

Более массово выйти на рынок украинские производители яблок планируют уже со следующей недели.

Относительно цены на яблоки, то садоводы говорят, что она может становиться меньше по мере увеличения предложения местных яблок на рынке.

"При этом негативный ценовой тренд будет присущ не только сегменту местной продукции, но и может снизиться цена и на импортные яблоки", - добавили в EastFruit.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине/ Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что подорожание продуктов в Украине замедлится уже скоро - стал известен точный месяц. Экономист назвал сроки, когда цены на продукты замедлят свой рост.

Как ранее сообщал Главред, цены на мясо в Украине растут с космической скоростью. Основными факторами являются стабильный спрос, дефицит живого веса, а также сезонное увеличение закупок во время отпусков.

Также ранее сообщалось, что на прилавках Украины больше нет любимой рыбы - стало известно, почему начался кризис и дефицит. Одна из черных страниц истории Украины существенно повлияла на рыбный промысел, в частности на места вылова.

Напомним, плюс 59,2% за год - цены на яйца в Украине "летят в космос". Стоимость яиц продолжает стремительно расти.

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Об источнике: EastFruit

EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

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