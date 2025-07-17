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Новый Кабмин: кого Свириденко привела во власть - неожиданные и знакомые лица

Юрий Берендий
17 июля 2025, 14:51обновлено 17 июля, 15:40
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Рада проголосовала за назначение нового Кабмина по представлению новоизбранного премьер-министра Юлии Свириденко - какие министры вошли в правительство.
Новый Кабмин: кого Свириденко привела во власть - неожиданные и знакомые лица
Кто войдет в состав нового правительства премьера Свириденко / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале:

  • Премьер-министр Юлия Свириденко представила список кандидатов на должности министров
  • Рада голосами 253 депутатов согласовала назначение нового Кабмина

Новоизбранный премьер Украины Юлия Свириденко подала в Верховную Раду представление о назначении нового состава правительства. Об этом сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура в своем Telegram-канале. Он также уточнил, что сейчас идет заседание соответствующего парламентского комитета, который рассматривает этот вопрос.

В публикации Качура прикреплен документ, согласно которому Свириденко подала кандидатуры на ключевые правительственные должности.

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Юлия Свириденко подала в Верховную Раду предложения по назначению членов нового правительства:

  • Михаил Федоров - на должность первого вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации;
  • Алексей Кулеба - вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий;
  • Тарас Качка - вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
  • Матвей Бедный - министр молодежи и спорта;
  • Герман Галущенко - министр юстиции;
  • Светлана Гринчук - министр энергетики;
  • Наталья Калмыкова - министр по делам ветеранов;
  • Игорь Клименко - министр внутренних дел;
  • Оксен Лисовой - министр образования и науки;
  • Виктор Ляшко - министр здравоохранения;
  • Сергей Марченко - министр финансов;
  • Алексей Соболев - министр экономики, окружающей среды и аграрной политики;
  • Денис Улютин - министр социальной политики, семьи и национального единства.

По состоянию на 14:30 народный депутат Александр Качура сообщил, что профильный парламентский комитет одобрил представление премьер-министра Юлии Свириденко о новом составе Кабинета министров. Решение поддержали 16 членов комитета, еще 3 воздержались.

"Теперь дело за голосованием Рады", - отметил он.

По состоянию на 15:17 нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что Верховная Рада проголосовала за назначение нового правительства Юлии Свириденко.

"За" соответствующее решение проголосовали 253 народных избранника.

"Далее еще два министра добавятся: МИД и Минобороны.... То есть Сибигу и Шмыгаля)", - отметил он в Telegram.

Юлия Свириденко НОВА, премьер-министр Украины
Юлия Свириденко / Инфографика: Главред

Ротации в правительстве - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 17 июля, президент Владимир Зеленский подписал указ, которым назначил Ольгу Стефанишину Специальным уполномоченным по вопросам развития сотрудничества с США.

В этот же день в правительстве Украины произошли существенные кадровые изменения - новым премьер-министром стала Юлия Свириденко, которая до этого занимала должность первого вице-премьера и министра экономики в команде Дениса Шмыгаля.

Свириденко сменила Шмыгаля во главе Кабинета министров и уже озвучила первые приоритеты на новой должности. Она заявила, что её главная задача - достичь конкретных позитивных изменений, которые украинцы смогут ощутить в повседневной жизни.

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О персоне: Юлия Свириденко

Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.

17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

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Кабмин правительство отставка Кабмина Юлия Свириденко
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