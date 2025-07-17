Трамп подарил время: СМИ предупредили, что РФ может усилить летнее наступление

Кремль хочет воспользоваться временем, чтобы продвинуться как можно дальше в направлении трех городов.

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Как Россия использует отведенные Трампом 50 дней / Коллаж: Главред, фото: 22 ОМБр, скриншот из видео

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Трамп дал время России для реализации замысла Путина

Летнее наступление РФ может усилиться в ближайшее время

Оккупанты будут акцентировать внимание на трех городах

Решение президента США Дональда Трампа дать стране-агрессору России 50 дней прежде чем вводить против нее санкции дает Кремлю возможность воспользоваться временем для штурмов ключевых опорных пунктов ВСУ на востоке Украины.

Как пишет CNN, уже через несколько дней или недель войска РФ могут перейти к усиленному летнему наступлению с привлечением 160 тысяч военнослужащих. Украинские чиновники уже сообщают об их накоплении у линии фронта.

видео дня

"Аналитики заявили, что новые временные рамки являются хорошим признаком для целей президента России Владимира Путина", - говорится в статье.

За определенный Трампом срок Россия надеется "распылить украинскую оборону" и продвинуться в трех ключевых городах - Покровске, Константиновке, Купянске.

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что оккупационные войска страны-агрессора России перебрасывают дополнительные резервы и средства на Покровское направление, чтобы замкнуть полуокружение двух городов, которые оказались под серьезной угрозой - Покровска и Мирнограда.

Ранее сообщалось, что во время боевых действий на Купянском направлении боец спецподразделения ГУР МО Украины "Братство" самостоятельно сдержал штурм российских оккупантов. Силы врага преобладали в пять раз, кроме того, захватчики применили против украинского военного ядовитый газ.

Накануне стало известно, что российские войска не могут удержаться в Малиновке в Запорожской области, в то же время, там враг уничтожил фактически все позиции украинских войск.

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Об источнике: CNN CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

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