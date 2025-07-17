Чем займется Свириденко на посту премьер-министра — план на 6 месяцев

Вкратце:
- Свириденко заняла должность премьер-министра Украины
- Чиновница очертила главные цели на должности
Юлия Свириденко сменила Дениса Шмыгаля на посту главы Кабинета министров Украины. На своей странице в Facebook она рассказала, что планирует сделать в первую очередь на посту премьер-министра Украины.
Свириденко отметила, что ее главная цель как премьер-министра - реальные положительные результаты, которые каждый украинец почувствует в своей жизни.
Она добавила, что война не дает права на промедление, поэтому страна должна действовать быстро и решительно. Также Свириденко озвучила цели на первые 6 месяцев, среди которых:
- качественное обеспечение армии;
- увеличение собственного производства оружия;
- повышение технологичности войска.
"Мы приложим все усилия для поддержки украинских предпринимателей. Нам нужны быстрые и ощутимые шаги, речь идет о комплексной дерегуляции, остановке несанкционированного давления на бизнес, ускорение большой приватизации и дальнейшее внедрение эффективных механизмов поддержки. Чтобы все было "Сделано в Украине", - написала Свириденко.
Она добавила, что правительство уже начало работу над оптимизацией государственного аппарата и берет курс на полный аудит расходов с целью их сокращения.
Юлия Свириденко - последние новости по теме
Напомним, 14 июля Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру Юлии Свириденко возглавить Кабинет министров и провести обновление его работы. Глава государства отметил, что начинается трансформация системы исполнительной власти.
Уже в четверг, 17 июля, в Украине назначили нового премьер-министра. Должность заняла Юлия Свириденко, которая в правительстве Дениса Шмыгаля занимала должность первого вице-премьер-министра - министра экономики. "За" проголосовали 262 народных депутата.
Главред недавно подробно рассказал, что известно о Юлии Свириденко и чем она занималась до должности премьер-министра Украины.
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О персоне: Юлия Свириденко
Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.
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