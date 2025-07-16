Зеленский назначил нового министра обороны: кто войдет в состав нового Кабмина

Верховная Рада поддержала отставку Кабинета министров, фракция "Слуга народа" представила кандидатов на должности в новом Кабмине.

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Зеленский назвал нового министра Украины / Коллаж: Главред, фото: ОП, Главред

Что известно:

Зеленский назвал нового министра обороны Украины

Верховная Рада поддержала отставку Кабинета министров

"Слуга народа" представила кандидатов на должности в новом Кабмине

В Украине произошли кадровые изменения. Соответствующие документы уже подписал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он заявил в своем вечернем обращении.

Новым министром обороны стал Денис Шмыгаль. Укроборонпром возглавит Герман Сметанин.

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Именно через Министерство обороны Украины будут управляться и стратегические отрасли промышленности.

"Задача очень конкретная, четкая. Сейчас украинского оружия на фронте, во всех наших операциях - около 40%. Это уже значительно больше украинского производства оружия, чем когда-либо за время независимости нашего государства. Объемы действительно большие. Но нужно больше. И надо больше именно наших возможностей выталкивать войну на территорию России - туда, откуда войну принесли. Чтобы они чувствовали, что они сделали и какова цена путинского отказа от прекращения огня и от настоящего мира. Мы должны достичь уровня 50% украинского оружия за первые шесть месяцев работы нового правительства, увеличивая наше собственное производство. Уверен: можно это реализовать", - сказал Зеленский.

Зеленский высоко оценивает работу Дениса Шмыгаля на посту премьер-министра Украины и всей команде правительства.

"Денис во главе правительства выдержал сначала все вызовы ковидного кризиса. Затем - удар полномасштабной войны. Правительство сохранило полную управляемость государственных институтов. Обеспечивается фронт. Абсолютно четко обеспечивались и обеспечиваются социальные выплаты. Работает логистика в государстве. Мы прошли три очень сложных зимы за время полномасштабной войны. Украина получила кандидатство в Евросоюзе, и были открыты переговоры о членстве. Сейчас, когда нужно сконцентрировать все государственные ресурсы ради задач нашей обороны и в условиях новых отношений с Соединенными Штатами Америки, с другими партнерами, в новой правительственной конфигурации профессионализм каждого должен сработать максимально. Денис знает все вызовы сферы обороны", - добавил президент.

Смотрите видео с заявлением Владимира Зеленского:

Зеленский назвал нового министра Украины / фото: скриншот

Бывший министр обороны Рустем Умеров будет помогать на международной арене с необходимой координацией и всеми договоренностями.

Также Зеленский анонсировал изменения на дипломатических направлениях - в посольствах Украины. Уже состоялись подготовительные встречи и совещания. Весомые решения ожидаются в сферах внутренней политики, в сфере обороны, в частности по противовоздушной обороне.

Новый состав Кабмина

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия раскрыл подробности договоренностей на заседании фракции с участием президента. Верховная Рада поддержала отставку Кабинета министров.

На заседании фракции представили кандидатов на должности в новом Кабмине:

Юлия Свириденко - премьер-министр Украины;

Михаил Федоров - первый вице-премьер-министр Украины - министр цифровой трансформации;

Алексей Кулеба - вице-премьер-министр - министр развития инфраструктуры и территорий;

Тарас Качка - вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

Матвей Бедный - министр молодежи и спорта;

Герман Галущенко - министр юстиции;

Светлана Гринчук - министр энергетики;

Денис Улютин - министр социальной политики, семьи и единства Украины;

Наталья Калмыкова - министр ветеранов Украины;

Игорь Клименко - министр внутренних дел;

Оксен Лисовой - министр образования и науки;

Виктор Ляшко - министр здравоохранения;

Сергей Марченко - министр финансов;

Андрей Сибига - министр иностранных дел;

Алексей Соболев - министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;

Денис Шмыгаль - министр обороны.

Отмечается, что консультации относительно кандидата на должность министра культуры еще продолжаются.

Другие политические новости

Как сообщал Главред, 14 июля президент Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру Юлии Свириденко возглавить Кабинет Министров Украины и обновить работу правительства. Глава государства подчеркнул, что в Украине начинается трансформация системы исполнительной власти.

15 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд неотложных законов. Глава государства безотлагательно подписал три ключевых документа, как только они поступили из Верховной Рады Украины:

закон о множественном гражданстве,

ратификацию Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины,

приостановление действия для Украины Оттавской конвенции о противопехотных минах.

16 июля Верховная Рада отправила премьера Шмыгаля в отставку. За отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и его правительства проголосовал 261 депутат, воздержались только четыре народных избранника, отметил Железняк.

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