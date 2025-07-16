Верховная Рада отправила премьера Шмыгаля в отставку - как голосовали нардепы

За отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и его правительства проголосовал 261 депутат, воздержались только четыре народных избранника, отметил Железняк.

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Верховная Рада отправила премьера Шмыгаля в отставку / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале:

Верховная Рада отправила в отставку правительство Дениса Шмыгаля

Голосование за нового главу Кабмина должно состояться уже завтра, 17 июля

Сегодня, 16 июля Верховная Рада Украины официально проголосовала за отставку премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Таким образом Рада отправила все правительство Шмыгаля в отставку. Об этом сообщил нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

"За" соответствующее решение проголосовал 261 депутат.

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"Против" - 0.

"Воздержались" - 4.

"Не голосовали" - 55 депутатов.

По словам Железняка, после отставки Шмыгаля все министры получили статус и.о. (исполняющий обязанности министра).

Голосование за нового премьер-министра Украины состоится уже завтра, 17 июля, как и назначение новых министров.

До этого, 16 июля Верховная Рада Украины зарегистрировала постановление об отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля, авторами которого стали нардепы Елена Шуляк, Александр Литвинов, Тамила Ташева и Андрей Клочко.

В этот же день профильный парламентский комитет единогласно рекомендовал поддержать заявление Шмыгаля об отставке - "за" проголосовали 19 депутатов, ни один не выступил против, один воздержался.

Об этом сообщает издание LB.ua со ссылкой на члена комитета Виталия Безгина (фракция "Слуга народа").

"Проголосовали комитетом рекомендацию ВРУ принять отставку ПМ", - сообщил Безгин.

Отставка Шмыгаля - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 15 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал заявление об отставке, сообщив об этом в своем Telegram-канале.

Президент Владимир Зеленский предложил Юлии Свириденко возглавить правительство и провести его глубокое обновление.

В ответ Свириденко поблагодарила главу государства за доверие и отметила, что готова работать для страны в чрезвычайно важный для нее период. Она также сообщила, что Зеленский определил для нового Кабмина три основных приоритета.

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Об источнике: Денис Шмыгаль Денис Шмыгаль - украинский государственный деятель, инженер-экономист. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года по 16 июля 2025 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия. Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 5 лет). В 2021 году 46-летний Денис Шмыгаль вошел в список 100 самых влиятельных украинцев по версии еженедельника "Фокус". Премьер-министру отдали 7-ю строчку рейтинга. Успех Шмыгаля объясняют поддержкой Владимира Зеленского и инициатив президентского офиса.

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