'Через 3 дня что-то может произойти': эксперт оценил ультиматум Трампа России

Заявление Трампа действительно имело положительные моменты, но большинство из них не более, чем игра в интересах США.

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Что означает ультиматум Трампа Москве / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот с YouTube

Что сказал Загородний:

После заявления Трампа ключевым моментом является готовность закупать оружие США

Украина должна наносить все больше ударов по России

Глава США Дональд Трамп во время долгожданного заявления пообещал, что вопрос поставки Украине оружия будет решен. Кроме того президент Штатов озвучил ультиматум стране-агрессору России и ее экономическим партнерам.

В интервью Главреду политический эксперт Тарас Загородний рассказал насколько решительно на самом деле настроен Вашингтон и как нужно расценивать слова Трампа.

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"Главное - есть деньги от НАТО на закупку американского оружия. Трамп при слове "деньги" сразу оживляется и готов продавать. А остальное - танцы с бубнами, которые там существуют - это лишь частности. Относительно заявления в адрес России - Трамп хозяин своего слова: дал Москве 50 дней, а потом уже через 3 дня что-то может произойти", - пояснил он.

Смотрите видео о планах Трампа по России:

Поэтому главной задачей украинцев сейчас является понимание, что главные санкции должны исходить именно из нашего государства в виде ударов по территории России и терминалах в Балтийском море.

"По моему мнению, более важные вещи произошли 1 июля, когда Евросоюз принял решение внимательно проверять иностранные суда у Датских проливов и их задерживать. Вот это - конкретика. А все остальное - дипломатия и интересы Соединенных Штатов Америки", - добавил Загородний.

Решение Трампа по Украине - последние новости

Напомним, по информации СМИ Украина скоро получит ракеты Patriot, обещанные президентом США Дональдом Трампом. Их уже отгружают союзникам. При этом Соединенные Штаты не понесут никаких финансовых потерь, так как все расходы на себя взяли страны НАТО и Евросоюз.

Ранее Главред писал, что президент США лично позвонил канцлеру Германии Фридриху Мерцу после масштабной российской атаки на Украину. В разговоре он неожиданно заявил о готовности предоставить Киеву системы ПВО Patriot.

Недавно также стало известно, что Дональд Трампа заявил, что Украина не должна наносить удары по целям в российской столице Москве, потому что у него есть желание прекратить массовые убийства.

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О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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