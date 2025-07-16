Не все 'за': СМИ раскрыли, кто отказался покупать оружие Украине по схеме Трампа

Шесть стран поддержали новую схему поставок оружия Украине, две - отказались.

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Шесть стран согласились, две - отказались от новой схемы поставок оружия Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, U.S. Department of Defence

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Германия, Великобритания, Нидерланды и несколько северных стран присоединились к проекту

Италия не будет участвовать из-за отсутствия свободных средств

Не присоединятся к инициативе также Франция и Чехия

Франция, Италия и Чехия не будут участвовать в новой инициативе, согласно которой страны НАТО будут покупать американское оружие для Украины. В то же время Германия, Великобритания, Нидерланды и несколько стран Северной Европы присоединились к схеме президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило Politico.

Инициатива предусматривает, что европейские страны будут самостоятельно закупать американское вооружение для Вооруженных сил Украины. Этот шаг дает президенту США Дональду Трампу политическое прикрытие и позволяет избежать прямой конфронтации с изоляционистским крылом его политического движения MAGA.

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал эту инициативу и поблагодарил Трампа за "сильное лидерство". Однако за кулисами ключевые договоренности заключались в Берлине, а не в Вашингтоне. Канцлер Германии Фридрих Мерц провел серию переговоров с союзниками, среди которых был и Рютте, и убедил Трампа разрешить закупку американского оружия силами европейских государств.

Во время встречи в Овальном кабинете генсек НАТО Марк Рютте упомянул несколько североевропейских стран, которые поддерживают американскую схему поставок. К новой программе уже присоединились Германия, Великобритания, Нидерланды, Дания, Финляндия и Норвегия.

Расходы на оборону стран НАТО / Инфографика: Главред

Франция и Италия не будут участвовать

Франция, напротив, решила остаться в стороне. Как пояснили два французских чиновника, страна не будет участвовать в закупках американского оружия, поскольку продолжает придерживаться стратегического курса президента Эммануэля Макрона на развитие национальной оборонной промышленности.

Однако позиция Парижа противоречит подходу Берлина. Правительство Германии во главе с канцлером Фридрихом Мерцом считает закупку американского оружия одним из немногих реальных вариантов для быстрого обеспечения Украины необходимым вооружением, учитывая ограниченные возможности европейских заводов.

Кроме этого, не будет участвовать в инициативе по закупке американского оружия для Украины и Италия. По данным La Stampa, у страны нет свободных средств для этого, поэтому будут продолжаться только плановые закупки. Однако Рим будет способствовать логистике для Киева.

Ранее к схеме закупки американского оружия для Украины отказалась присоединиться также Чехия.

Схема Трампа по закупке оружия для Украины - новости по теме

Как сообщал Главред, во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте 14 июля президент США Дональд Трамп объявил о передаче Украине 17 систем Patriot. Часть из них прибудет уже в ближайшие дни. Хотя оружие поступает от США, финансирование поставок осуществляют страны НАТО, прежде всего Европейский Союз.

Также генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что в рамках нового соглашения между США и НАТО ВСУ получат масштабную помощь в сфере противовоздушной обороны, ракет и боеприпасов. По его словам, расширение оборонного производства Альянса позволит сформировать значительные пакеты поддержки Украины.

Кроме этого, Чехия отказывается присоединяться к проекту США и НАТО по закупке американского оружия для Украины. По словам премьер-министра Петра Фиалы, его страна сосредоточится на других формах помощи, в частности инициативе с боеприпасами.

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Об источнике: Politico Politico (изначально известна как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния. Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия. Идеологически освещение Politico было описано как центристское по американской политике и атлантистское по международной политике.

В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE. Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider. Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект - совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer. Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания - события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

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