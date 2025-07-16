Новый этап: чем Путин очаровал Трампа и что будет дальше в отношениях США и РФ

Богдан Яременко считает, что Трамп, возможно, видит сходство с Путиным.

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Трамп может отвернуться от Путина и РФ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот YouTube

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Почему Трамп благоволит к Путину

Что сейчас происходит в отношениях президентов США и РФ

У президента США Дональда Трампа на самом деле иррациональное отношение к российскому диктатору Владимиру Путину. Однако, даже у этого есть предел. Об этом в интервью Главреду сказал народный депутат Украины, дипломат, основатель фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко.

По его словам, Трамп испытывает симпатию к Путину из-за психологических факторов, сходства подходов.

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"Возможно, Трамп видит себя таким же, как Путин. Не хочу повторять, потому что нет подтверждений, но есть немало теорий заговора, например, о наличии компроматов на Трампа", - сказал Яременко.

При этом он добавил, что Трамп все же может отвернуться от РФ.

"У Москвы нет того, что сделало бы невозможным разворот Трампа от России. Сейчас наступает новый этап, и Трамп докажет, что может сделать разворот от России, который нам выгоден и нужен", - считает Яременко.

Заявления Трампа о Путине и войне РФ в Украине

Как писал Главред, 8 июля президент США Дональд Трамп впервые жестко раскритиковал Владимира Путина. Трамп сказал, что Путин любезен, но рассказывает американцам всякую чушь. Он предупредил РФ об угрозе санкций и заявил о "сюрпризе".

13 июля президент Дональд Трамп заявил, что он недоволен Путиным и США отправят в Украину больше батарей ПВО Patriot, которые необходимы Киеву для защиты от российских авиаударов.

"Мы пошлем им Patriot, которые им отчаянно нужны, потому что Путин действительно удивил многих людей. Он хорошо разговаривает, а потом вечером всех бомбит. Но здесь есть небольшая проблема. Мне это не нравится", - сказал Трамп журналистам на базе Эндрюс возле Вашингтона.

14 июля 2025 года во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп заявил о существенном переосмыслении политики в отношении войны России против Украины. Он объявил о поставках Украине батарей ПВО Patriot.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что первая из систем Patriot не будет доставлена в течение нескольких месяцев.

Контр-адмирал ВМС США в отставке Марк Монтгомери считает, что Трамп, возможно, прозрел в отношении Путина и это открывает новые возможности для Украины. Вместе с тем, всегда есть риск, что глава Белого дома снова изменит курс.

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О персоне: Богдан Яременко Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) – украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва. Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.

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