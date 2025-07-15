Трамп устал от переговоров с Путиным: почему США возобновили поставки оружия Киеву

Главное:
- Трамп устал от Путина и не понимает его
- Американцы поддерживали продолжение помощи Украине
- Президент США искал способ исправить свою репутацию
Народный депутат Украины, дипломат, основатель фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко объяснил, почему президент США Дональд Трамп решил возобновить поставки оружия в Украину.
По его словам, подавляющее большинство американцев поддерживало идею продолжения помощи Украине, в том числе предоставления оружия.
Поскольку большинство вопросов политики Трампа, которые находились в центре внимания СМИ и общественности, начали вызывать негативную реакцию электоральной базы Трампа, то глава Белого дома был вынужден искать шаги, которые бы ему ничего не стоили с точки зрения политической репутации или обязательств, но позволили бы быстро исправить ситуацию.
"Вопрос поставок оружия Украине чрезвычайно популярен в США. Порой даже некоторые адепты MAGA активно выступают за это. Поэтому Трамп решился на радикальный шаг", - сказал Яременко в интервью Главреду.
Кроме того, как считает нардеп, Трамп просто устал от переговоров с Путиным, которого он не понимает, хотя до сих пор был убежден в обратном.
"Трампа утомило то, что Путин очень приятный, любезный и ведет хорошие разговоры, но действует с точностью до наоборот. Поэтому политические расклады сложились в пользу Украины", - сказал Яременко.
Военная помощь Украине - последние новости
Как писал Главред, 14 июля 2025 года во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп заявил о существенном переосмыслении политики в отношении войны России против Украины. Он объявил о поставках Украине батарей ПВО Patriot.
Речь идет о 17 батареях, которые могут быть переданы "очень скоро". Трамп заявил, что первые батареи будут развернуты уже в ближайшие дни.
Финансирование будет осуществлено европейскими государствами и НАТО: США не оплачивают напрямую, а передают систему, которую европейцы оплатят.
Кроме того, Трамп объявил о планах наложить 100% таможенные тарифы на российский экспорт, если Москва не согласится на мирное соглашение в течение 50 дней.
Тем временем министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что первая из систем Patriot не будет доставлена в течение нескольких месяцев.
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О персоне: Богдан Яременко
Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) – украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва. Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.
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