Трамп устал от переговоров с Путиным: почему США возобновили поставки оружия Киеву

Политические расклады сложились в пользу Украины, считает Богдан Яременко.

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Вопрос поставок оружия Украине чрезвычайно популярен в США / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля, defense.gov

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Трамп устал от Путина и не понимает его

Американцы поддерживали продолжение помощи Украине

Президент США искал способ исправить свою репутацию

Народный депутат Украины, дипломат, основатель фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко объяснил, почему президент США Дональд Трамп решил возобновить поставки оружия в Украину.

По его словам, подавляющее большинство американцев поддерживало идею продолжения помощи Украине, в том числе предоставления оружия.

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Поскольку большинство вопросов политики Трампа, которые находились в центре внимания СМИ и общественности, начали вызывать негативную реакцию электоральной базы Трампа, то глава Белого дома был вынужден искать шаги, которые бы ему ничего не стоили с точки зрения политической репутации или обязательств, но позволили бы быстро исправить ситуацию.

"Вопрос поставок оружия Украине чрезвычайно популярен в США. Порой даже некоторые адепты MAGA активно выступают за это. Поэтому Трамп решился на радикальный шаг", - сказал Яременко в интервью Главреду.

Кроме того, как считает нардеп, Трамп просто устал от переговоров с Путиным, которого он не понимает, хотя до сих пор был убежден в обратном.

"Трампа утомило то, что Путин очень приятный, любезный и ведет хорошие разговоры, но действует с точностью до наоборот. Поэтому политические расклады сложились в пользу Украины", - сказал Яременко.

Военная помощь Украине - последние новости

Как писал Главред, 14 июля 2025 года во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп заявил о существенном переосмыслении политики в отношении войны России против Украины. Он объявил о поставках Украине батарей ПВО Patriot.

Речь идет о 17 батареях, которые могут быть переданы "очень скоро". Трамп заявил, что первые батареи будут развернуты уже в ближайшие дни.

Финансирование будет осуществлено европейскими государствами и НАТО: США не оплачивают напрямую, а передают систему, которую европейцы оплатят.

Военная помощь США / Инфографика Главред

Кроме того, Трамп объявил о планах наложить 100% таможенные тарифы на российский экспорт, если Москва не согласится на мирное соглашение в течение 50 дней.

Тем временем министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что первая из систем Patriot не будет доставлена в течение нескольких месяцев.

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О персоне: Богдан Яременко Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) – украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва. Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.

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