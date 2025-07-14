Будет ли Украина иметь стабильные поставки оружия от США: детали от нардепа

Политик указывает, что настоящая военная стратегия определяет, какое вооружение и в каких количествах необходимо закупать.

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Народный депутат объясняет, почему Украина может получить стабильные поставки оружия от США / Кллаж: Главред, фото: Главред, defense.gov

Вкратце:

США не всегда легко соглашаются на передачу оружия

Украина должна четко формулировать свои военные потребности

Украина может рассчитывать на стабильные поставки американского оружия, поскольку Дональд Трамп потерял интерес к переговорам с Владимиром Путиным. Об этом в интервью Главреду заявил народный депутат, дипломат и основатель фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко.

"Трамп устал от разговоров с Путиным, поэтому Украина будет иметь стабильные поставки американского оружия", - отметил Яременко.

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По его словам, давление на Трампа относительно продолжения военной поддержки Украины осуществлялось не только со стороны президента Владимира Зеленского, но и со стороны лидеров стран НАТО. Тема помощи Украине постоянно звучит в переговорах с такими государствами, как Великобритания, Франция, Германия, Италия, Литва, Польша, Эстония, Швеция и Финляндия.

Яременко подчеркнул, что важно иметь политическую волю на самом высоком уровне, ведь тогда вопросы поставки оружия решаются оперативно:

"Гораздо лучше, когда есть политическая воля, и когда четко заявлено, что оружие будет передаваться через НАТО, где США являются ведущей силой. Поэтому, имея политический сигнал своей столицы, профессионалы смогут быстро решать вопросы и не противоречить политической воле столицы".

Депутат также напомнил, что трудности с согласованием поставок оружия со стороны американской администрации возникали и раньше. Однако, по его словам, Украина всегда находила решения:

"Всегда существовали проблемы с убеждением американской администрации в необходимости передачи Украине определенных видов вооружений, были они и при предыдущей администрации, но на каждом этапе Украина справлялась".

НАТО / Инфографика: Главред

Отдельно Яременко подчеркнул: успешность переговоров с партнерами зависит от четкой формулировки потребностей Украины. Определение того, нужно ли сейчас наступательное вооружение, напрямую связано с общей концепцией действий на фронте:

"Вопрос в том, что мы считаем наиболее нужным, насколько сейчас нам необходимо наступательное вооружение, есть ли у нас планы наступать или же дальше будем работать в обороне, чтобы, обороняясь, нанести такие потери Российской Федерации, которые бы сделали невозможным проведение ею наступления и войны. Следует исходить из того, что Украина просит, что ей нужно, какова ее концепция. И уже тогда мы получим положительный ответ или нет".

Он также добавил, что общественная дискуссия о вооружении не всегда совпадает с реальными оценками военных:

"Я не уверен, что украинское оборонное ведомство и наши специалисты мыслят так, как это обсуждается в СМИ, поэтому не стоит на этом заострять внимание как на проблеме".

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Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп сообщил о решении передать Украине дополнительные зенитно-ракетные комплексы Patriot для защиты от российских воздушных атак. Как отмечает Bloomberg, это свидетельствует об изменении его предыдущего курса, ведь ранее он не одобрял новых поставок оружия с момента начала своего второго срока.

Кроме того, Украина может рассчитывать на значительные поставки систем противовоздушной обороны, ракет и боеприпасов благодаря соглашению между США и НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

Сам Трамп подчеркнул, что передача вооружения будет происходить именно через механизмы НАТО.

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О персоне: Богдан Яременко Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) - украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва. Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.

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