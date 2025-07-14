Вызов для ПВО: РФ может получить от КНДР новые ракеты

По данным офицера, ракеты КНДР стали более точными.

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РФ может получить партию баллистических ракет от КНДР / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

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РФ помогла КНДР модернизировать баллистические ракеты

Москва может получить от Северной Кореи 200 таких ракет

Модернизированные ракеты - вызов даже для системы Patriot

Страна-агрессор Россия помогает Северной Корее модернизировать баллистические ракеты KN-23, которыми Москва наносит удары по Украине. Об этом пишет The Times со ссылкой на высокопоставленного офицера Воздушных сил ВСУ.

По его словам, во время первого запуска по Украине северокорейские ракеты промахнулись мимо цели на несколько миль. Однако теперь ракеты стали более точными - отклонение составляет сотни метров.

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"Они еще не Искандеры, но уже близки к ним", - сообщил офицер.

Между тем эксперт по ракетам Национального института стратегических исследований Алексей Ижак отметил, что модернизированные ракеты КНДР теперь являются вызовом для системы ПВО Patriot.

В то же время он добавил, что Россия рассчитывает получить 150-200 таких ракет в течение текущего года.

Баллистические ракеты КНДР / Инфографика: Главред

Участие КНДР в войне против Украины - последние новости

Как писал Главред со ссылкой на разведку, Северная Корея продолжает поставлять РФ артиллерийские снаряды для того, чтобы поддерживать ее войну против Украины. Общее количество такой помощи превышает 12 миллионов 152-миллиметровых снарядов.

Напомним, Северная Корея планирует значительно увеличить свое военное присутствие на стороне России в войне против Украины, отправив еще от 25 до 30 тысяч солдат.

Кроме того, во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым лидер КНДР Ким Чен Ын заверил своего российского коллегу, что Пхеньян поддержит всё, что Москва будет делать в войне против Украины.

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Об источнике: The Times The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. Со времени основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на младшую аудиторию, пишет Википедия.

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