Цифры сводят с ума: названо количество боеприпасов, которые КНДР уже передала РФ

КНДР также планирует направить дополнительные войска в Россию.

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КНДР помогает России / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, uk.wikipedia.org

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КНДР поставляет России артиллерийские снаряды

Количество поставленных снарядов, вероятно, превысило 12 миллионов

С октября прошлого года Северная Корея также передала РФ обычное оружие

Северная Корея продолжает поставлять стране-агрессору России артиллерийские снаряды для того, чтобы поддерживать ее войну против Украины. Об этом сообщила военная разведка Южной Кореи, передает Yonhap.

Отмечается, что общее количество такой "помощи" превышает 12 миллионов 152-миллиметровых снарядов. В частности, по состоянию на сегодня КНДР, вероятно, поставила около 28 тысяч контейнеров с оружием и артиллерийскими снарядами.

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"Если рассчитать по 152-мм одиночным снарядам, (количество поставленных снарядов, - ред.) вероятно превысило 12 миллионов", - говорится в сообщении.

В Yonhap также напомнили, что с октября прошлого года Северная Корея передала России обычное оружие и около 13 тысяч военных для поддержки войны РФ.

"Северная Корея, вероятно, направит дополнительные войска в Россию в июле или августе, сообщило в конце июня разведывательное агентство Сеула. Российские СМИ сообщили, что Северная Корея пришлет 5000 военных строителей и 1000 саперов в Курск для поддержки усилий по восстановлению", - говорится в материале.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

Участие КНДР в войне - что известно

Как сообщал Главред, во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым лидер КНДР Ким Чен Ын заверил своего российского коллегу, что Пхеньян поддержит все, что Москва будет делать в войне против Украины.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что в ближайшее время в России существенно возрастет количество граждан Северной Кореи, которые будут присоединяться к армии РФ в качестве "добровольцев", а не в составе отдельных подразделений, как это ранее происходило на Курщине.

В то же время, военный аналитик, соучредитель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев сказал, что подразделения северокорейских солдат достаточно боеспособны. Они мотивированы и очень идейные.

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