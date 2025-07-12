'Не буду президентом 35 лет': Зеленский высмеял Путина и назвал его 'убийцей'

Главное:
- Путин много врал во время личной встречи с Зеленским
- Свою работу Путин делает без эмоций, как убийца
- Зеленский не хочет занимать свою должность 30 или 35 лет
Российский диктатор Владимир Путин много врал во время личной встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским.
В фильме BBC "Зеленский. Его история", украинский президент рассказал о том, что в свое время имел с ним долгую встречу.
"У меня была встреча с ним. Долгая встреча. В декабре 2019 года во Франции. Но дело не в том. Он не человек в смысле человечности. Не об этом. Он как... Знаете, он просто делает свою работу. Без эмоций. Знаете, как убийца. Да. Это просто работа", - заявил Зеленский.
При этом президент Украины также подчеркнул, что Путин во время разговора очень много врал.
"Для меня моя работа - это часть моей жизни, я действительно люблю Украину, я хочу мира, я хочу, чтобы люди помнили этот период времени и уважали меня. Вот и все. Но это лишь часть моей жизни. А для Путина это война и его жизнь", - добавил Зеленский.
Он также добавил, что не хочет занимать свою должность 30 или 35 лет, как это делает Путин.
"Я не Путин. Я не буду президентом 30 лет или сколько там, 35 лет. Я не буду. Поверьте мне. А это значит, что я должен пройти через эту работу и сохранить уважение, собственное самоуважение. Для меня это очень важно", - отметил Зеленский.
Ранее Дмитрий Песков заявил о том, что дальнейшая динамика переговорного процесса между Россией и Украиной будет зависеть от позиции Киева и эффективности посредничества Соединенных Штатов.
Как писал Главред, российский диктатор Владимир Путин назвал сроки нового раунда переговоров и сказал, с кем готов подписать мир. После 22 июня российская делегация якобы готова к новой встрече с украинской стороной.
Напомним, Владимир Зеленский ранее заявлял, что имеет право предложить переговоры с российским диктатором и Путиным несмотря на решение СНБО.
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Об источнике: ВВС
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