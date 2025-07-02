Ситуация ухудшится: Буданов предупредил о новой угрозе со стороны Китая и КНДР

О чем сказал Буданов:
- Количество граждан КНДР в составе армии РФ будет расти
- 12 тысяч добровольцев из КНДР воюет в составе вражеского войска
- Китай и КНДР заинтересованы в приобретении боевого опыта
В ближайшее время в России существенно возрастет количество граждан Северной Кореи, которые будут присоединяться к армии РФ в качестве "добровольцев", а не в составе отдельных подразделений, как это ранее происходило на Курщине. Основная цель участия северокорейских военных и китайских наемников в войне против Украины - приобретение боевого опыта для своих стран. Об этом сообщил в эфире YouTube-канала "На линии огня" глава ГУР МО Кирилл Буданов.
"Сейчас, к сожалению, мы ждем существенное повышение количества граждан КНДР на территории Российской Федерации. Из этого количества, определенное количество будет подписывать контракты. Но это будет уже выглядеть не так, что КНДР отправило воинов, а что граждане (КНДР - Ред.) добровольно пришли в ряды Вооруженных сил РФ", - говорит руководитель ГУР.видео дня
Кирилл Буданов заявил, что северокорейцы, прибывающие в Россию, действительно являются "реальными добровольцами". Учитывая сложные условия жизни в КНДР, где большинство населения живет в нищете и страдает от недоедания, можно предположить, что участие в войне для многих - шанс заработать хоть какие-то деньги для своих семей.
По словам руководителя ГУР, численность северокорейского контингента достигает 12 тысяч человек и держится примерно на постоянном уровне.
Также он отметил, что на профессиональном уровне фиксировались и обменивались данные о китайских гражданах, которые уже участвуют в войне, и продолжают воевать. Основной целью привлечения как северокорейских военных, так и китайских наемников, по словам Буданова, является получение боевого опыта для будущего использования в их странах.
"Им нужен боевой опыт, это все понятно. Как и КНДР, кстати. Это же была одна из основных причин. Нехватка реального опыта. Теперь они все его получают", - подытожил Кирилл Буданов.
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Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что внимательно следит за событиями в Сумской области и планирует и в дальнейшем наблюдать за развитием ситуации.
Президент Франции Эммануэль Макрон после телефонного разговора с Владимиром Путиным позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, чтобы обсудить содержание переговоров с президентом РФ.
Премьер-министр Украины проинформировал, что на фронте продолжаются активные боевые действия, а российские силы стремятся продвинуться к границам Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и, возможно, Черниговской областей. Такие действия направлены на усиление давления в переговорах и навязывание Украине условий капитуляции, что является абсолютно неприемлемым. Об этом он рассказал в разговоре с журналистами El Pais.
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Кто такой Кирилл Буданов
Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант.
С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.
В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.
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